iPhone 15 Serisinin Bir Modeli Beklentileri Karşılayamadı!

TF International'ın tanınmış Apple analisti Ming-Chi Kuo geçtiğimiz Cuma günü başlayan iPhone 15 serisinin ön sipariş dönemi hakkındaki düşüncelerini ve raporları paylaştı.

Kuo'nun belirttiği ilk şey iPhone 15 Pro Max'e olan talebin çılgınca olduğu yönünde. Kuo'ya göre en üst düzey iPhone 15 modeline olan talep oldukça büyük ve geçen yılki iPhone 14 Pro Max için görülen talebi de çoktan aşmayı başardı.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'a gelince, bu iki modele olan talep geçen yıl iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ta görülen taleple aynı. Kuo, iPhone 15 Pro'ya olan talebin geçen yıl aynı dönemde iPhone 14 Pro için verilen ön siparişlere kıyasla azaldığını belirtiyor. Kuo bunu bu yıl yeni Pro Max modeline olan talebin daha güçlü olmasına bağlıyor.

iPhone 15 Pro Satış Beklentilerinin Altında Kaldı

Ayrıca iPhone 15 Pro Max için bekleme sürelerinin diğer iPhone 15 modelleri için bekleme sürelerinden daha uzun olduğunu söylüyor ancak bunun yalnızca talepten kaynaklanmadığını belirtiyor.

Kuo, bunun sadece iPhone 15 Pro Max'te bulunan periskop kameradan kaynaklanıp kaynaklanmadığını söylemese de iPhone 15 Pro Max'teki bu üretim zorlukları "diğer modellere göre daha belirgin".

Kuo ayrıca iPhone 15 serisi ön sipariş sonuçlarının iPhone 14 için geçen yılki ön sipariş sonuçlarına benzer olduğunu belirtti ancak Çin'in bazı devlet dairelerinde iPhone ünitelerinin kullanımını yasaklaması nedeniyle analistler çıtayı düşürmüş ve beklentiler konusunda daha tutucu davranmışlardı.

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