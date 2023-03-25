iPhone 15'in Dinamik Ada'sı Ekstra Bir Sensöre Sahip Olacak

Apple'ın bu yıl iPhone 14 Pro'nun Dinamik Ada'sını tüm iPhone 15 modellerine getireceği yönünde çok yoğun söylentiler var. Şimdi ise yeni bir rapor Apple'ın Dinamik Ada'ya yeni bir şey daha ekleyeceğini iddia ediyor.

Bu yeni rapor, güvenilir tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo aracılığıyla geliyor, bu yüzden dikkat etmeye değer. Kuo'ya göre, iPhone 15 serisinin Dinamik Ada'sı, normal planlarda ekranın altına yerleştirilmesi planlanan yakınlık sensörünü içerecek.

Kuo, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tüm iPhone 15 modelleri iPhone 14 Pro ile benzer bir Dinamik Ada tasarımına sahip olsa da fark yakınlık sensörünün yerleşiminde yatıyor. iPhone 14 Pro'da yakınlık sensörü ekranın altında (Dinamik Ada'nın dışında) yer alıyor. Buna karşılık, iPhone 15 serisinde yakınlık sensörü Dinamik Ada'nın içinde yer alıyor ve Dinamik Ada alanında neredeyse hiçbir değişiklik yok."

Face ID'de de Geliştirmeler Görebiliriz

Bu haber daha sonra Twitter'da sızıntılarıyla ünlü olan Unknownz21 tarafından desteklendi ve değişikliğin hem iPhone 15 hem de iPhone 15 Pro modellerinde gerçekleşeceğini ekledi. Bunun yanı sıra yakınlık sensörünün Dinamik Ada'ya taşınmasının bir sonucu olarak Face ID'de iyileştirmeler görebileceğimiz öne sürüldü.

Yakınlık sensörü geleneksel olarak iPhone'un kulak ya da cebin içi gibi bir şeye yakın olduğunu anlamasına yardımcı olmak için kullanılıyor. Bu sayede iPhone, yanlışlıkla dokunmaları önlemek ve bildirim alırken pil tasarrufu yapmak için ekranını ne zaman kapatacağını bilebiliyor.