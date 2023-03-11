Ekran Altı Face ID, iPhone'lara Ne Zaman Gelecek?

Çentiksiz bir iPhone'a sahip olma hayali, bir Apple analistinin Face ID'nin ekranın altına yerleştirilmesi için gereken tüm bileşenleri alacağımıza dair öngörüsüne göre gelecek yıl gerçekleşecek gibi görünüyordu. Şimdi ise bir sızıntı 2025 yılına kadar beklememiz gerekebileceğini söylüyor.

Amiral gemisi iPhone'ların ana serisi, Face ID'yi etkinleştirmek için iPhone'un çentiğinin altında bulunan öne bakan bir kamera ile birlikte çalışan bir kızılötesi kamera ve kızılötesi projektör de dâhil olmak üzere bir dizi sensöre dayanıyor. Ekran altı Face ID'nin "en az 2025 ya da sonrasına ertelendiğini" belirten sızıntı uzmanı Ross Young, gecikmeye sensör sorunlarının neden olduğunu da sözlerine ekledi.

Young bu sensör sorunlarının ne olduğu konusunda ayrıntılı bilgi vermediğinden, Apple'ı her şeyi ekranın altına koymaktan alıkoyan şeyin ne olduğu belirsiz.

Ekran Altı Face ID İçin İbre 2025 Yılına Çevrildi

iPhone'lar henüz çentikten kurtulmamış olsa da Apple son yıllarda premium telefonlarının üst kısmındaki geniş siyah bandı küçülttü. Üst düzey iPhone 14 Pro ve Pro Max, çentik alanını kısmen gizleyen ve medya ve uygulamalar için minyatür bir kontrol paneli olarak kullanmak üzere yeniden tasarlanan yeni bir özellik olan Dinamik Ada'ya sahipti.

2020'de piyasaya sürülen ZTE Axon 20 5G, dünyanın ekran altı ön kameraya sahip ilk telefonu oldu ancak çektiği selfie'ler etkileyici değildi. Bununla birlikte, katlanabilir Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Z Fold 4'ün yanı sıra RedMagic 7S Pro da dâhil olmak üzere daha fazla premium Android telefon ekran altı kamera kullanmaya başladı.