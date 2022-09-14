iPhone 15 Serisinin Kullanacağı İşlemciler Belli Oldu

Her geçen gün dünya pazarındaki payını artıran Apple, yeni özelliklerle en başarılı ürünlerinden biri olan iPhone serisini geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan iPhone 14 serisi telefonlar, temelde büyük değişimler vadetmese de kullanıcılar tarafından yine olumlu karşılandı. Yüksek talebe karşı daha şimdiden gelecek sene çıkacak olan iPhone 15 serisi üzerinde çalışmaya başlayan Apple, telefonların işlemcisini seçti.

Yeni A17 Bionic işlemcilerle tanıtılması beklenen iPhone 15 Pro modellerde dünyanın en büyük çip üreticisi olan TSMC tarafından üretilen 3nm çipler yer alacak. Şimdiye kadar üretilmiş en gelişmiş çiplerden biri olarak görülen 3nm çipler, daha önce hiçbir telefonda kullanılmamıştı.

iPhone 15'lerin İşlem Gücünde Devasa Bir Sıçrama Yaşanabilir!

Her sene olduğu gibi bu sene de eylül ayında yapılan Apple etkinliği, milyonlarca teknoloji sever tarafından ilgiyle takip edildi. Toplamda 4 farklı iPhone 14 modeli etkinlikte duyuruldu. Fakat yalnızca iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max model telefonların yeni nesil işlemci A16'ya sahip olması ağır eleştiriler almıştı. Geçtiğimiz sene üretilen işlemcilerin tekrar yeni nesil telefonlarda kullanılması son yıllarda iPhone'un düşük modeller için sıklıkla tercih ettiği bir durum. Aktarılan bilgilere göre TSMC tarafından üretilen 3nm'lik A17 Bionic çipler yine yalnızca iPhone 15 Pro modelleri için sunulacak. Bu durum giriş seviyesi olarak gösterilen standart iPhone ve iPhone Plus ile Pro modelleri arasındaki makası bir hayli artırabilir.

Son yıllarda M1 ve M2 ile işlemci tarafında farkını ortaya koyan Apple, aynı gücü telefonlara ve tabletlere de taşımak istiyor. Yakın zamanda çıkacak olan iPad Pro'da M2 işlemcinin yer alması bekleniyor. Öte yandan eğer iPhone 15 Pro'larda 3nm'lik TSMC çipleri yer alacaksa büyük bir işlem gücü sıçraması söz konusu olabilir. Çünkü firmanın ürettiği ikinci nesil A16 çiplerinde 5nm mimarisine göre üretilmişti. Aradaki fark ufak gibi dursa da 3nm çipler ile %25'e varan hız artışı %45 dolaylarında daha az enerji tüketilerek gerçekleştirilebiliyor. Bu da iPhone gibi hem yazılım hem de donanım anlamında her geçen sene bataryaya daha büyük bir yük bindiren telefon modelleri için kurtarıcı haline geliyor.