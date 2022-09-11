Abonelik Sistemiyle iPhone Sahibi Olmak Gerçeğe Dönüşüyor

Apple'ın aylık iPhone abonelik paketi görünüşe göre yakında kullanıma sunulacak ve Apple One gibi donanım ve hizmetleri birleştiren bir paketin yakında geleceği söyleniyor.

Müşterilerin aylık bir ücret karşılığında Apple'dan iPhone'ları ve diğer öğeleri satın almalarını sağlayacak donanım aboneliği, bir süredir söylentiler arasında dolaşıyordu ancak henüz gerçeğe dönüşemedi. Apple, iPhone 14 etkinliği sırasında böyle bir hizmeti tanıtma fırsatına sahipti ama yeni raporlar önümüzdeki haftalarda bu sistemin ortaya çıkacağını iddia ediyor.

Apple Ürünleri Abonelik Sistemiyle Satın Alınabilecek

Mark Gurman'ın Pazar günü Bloomberg için yayınladığı "Power On" haber bültenine göre Apple'ın hizmeti "aktif olarak test ettiği" düşünülüyor. Gurman, "bu yıl ya da gelecek yıl kullanıma sunulmasını" beklediğini söyledi. Bu yeni abonelik sistemi, "bir iPhone satın almanın tamamen yeni bir yolu" olacağından, "lansman gününün karmaşıklığını azaltmak" için iPhone etkinliği sırasında duyurulmadı veya bahsedilmedi.

Apple, iPhone Yükseltme Programı ve Apple Card gibi taksit programları da dâhil olmak üzere, müşterilerin en yeni telefonlarına ulaşabilmeleri için bir dizi yol sunuyor. Bununla birlikte müşteriler donanım maliyetinin sadece bir kısmını değil, aynı zamanda bir dizi hizmet için de ödeme yapacağından aboneliğin fiyat konusunda farklılık göstermesi muhtemel.

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