iPhone 15 Pro'nun İşlemcisine Dair Yeni Detaylar!

DigiTimes tarafından yayınlanan yeni bir rapor yaklaşmakta olan iPhone 15 Pro modellerinin yeni bir iPhone modeline geçmek için daha uzun süre bekleyenlerde "değiştirme talebi" yaratacak. Bunun nedeni, kullanacağı yeni 3 nm süreci sayesinde "önemli özellik yükseltmeleri" sağlayacak olan yeni A17 Bionic işlemci olacak.

Bilgiler Apple'ın tedarik zincirinde yer alan tedarikçilerden geliyor:

"Kaynaklar, TSMC'nin N3E (3nm geliştirilmiş) teknolojisinin yaklaşan iPhone serisinde önemli özellik yükseltmelerine olanak sağlayacağını söyledi. iPhone tedarik zincirinde yer alan tedarikçiler 2023 modelleri için yenileme talebi öngörüyor."

Geçtiğimiz haftalarda, iPhone 15 Pro'nun A17 Bionic işlemcisini kullanacağı hakkında birkaç iddia duymuştuk. Bunlardan en ilginçlerinden biri Bloomberg'den geldi. Yayın, TSMC'nin 3nm sürecinin 5nm işlemcilerden daha iyi performans sunarken yaklaşık %35 daha az güç gerektireceğini söyledi.

iPhone 15 Pro, A17 İşlemciyle Daha Uzun Pil Ömrü Sunacak

Pil ömrü kullanıcıların talep ettiği temel özelliklerden biri olduğundan, gün boyunca dayanıklılığın artması yeni iPhone kullanıcıları için memnuniyetle karşılanacak çünkü iPhone 14 Pro sahipleri önceki modele kıyasla pil ömrünün azalmasından şikayetçi.

Yakın zamanda yayınlanan bir başka raporda Apple'ın TSMC'nin yeni 3nm teknolojisi için ilk siparişlerin %100'ünü tedarik ettiği öne sürülüyor. Apple daha yüksek maliyetlerle olsa bile yaklaşan iPhone 15 Pro modelleri için ihtiyaç duyduğu tüm işlemcileri güvence altına almak istiyor.

Bununla birlikte standart iPhone 15 modellerinin mevcut A16 Bionic işlemcileri kullanması bekleniyor. A15 Bionic işlemciye kıyasla performans çok fazla artmamış olsa da yeni Dinamik Ada tasarımı muhtemelen insanların bu modellere geçmesini sağlayacak. Standart model ProMotion ve Always-On ekran özelliklerinden yoksun olsa da Apple Dinamik Ada'yı daha fazla kullanıcıya genişletecek. Buna ek olarak raporlar şirketin normal modellerin ana kamerasına 48MP sensörü de ekleyeceğini gösteriyor.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, hem normal hem de iPhone 15 Pro modelleri önemli yükseltmelerden yararlanacak ve bu da bu nesli kullanıcıların yükseltme yapması için daha cazip hâle getirecek.