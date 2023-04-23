iPhone 15 Pro Max Kamerası Sızdırıldı!

iPhone 15 Pro Max kamerası ile gündeme geldi. Sızdırılan bilgilere göre yeni iPhone modeli dört farklı kamerayla beraber gelecek. Peki, söz konusu iOS cihazının kamerası neler sunacak? Yaşanan gelişmeye ilişkin ayrıntılar haberimizde.

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört farklı modelden oluşan iPhone 14 serisinin piyasaya sürülmesinin üzerinden henüz yedi ay geçmesine rağmen yeni iPhone modelleriyle ilgili önemli sızıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Dynamic Island ve kamera özelliklerinde önemli değişikliklerin altına imza atan teknoloji devi Apple'ın bu yıl da kamera tarafında benzer iyileştirmeler yapması bekleniyor. Ice Universe, iPhone 15 Pro Max isimli akıllı telefon modelinin kamera özelliklerine dair bir iddia ortaya attı.

The iPhone's main camera is improving every year, which is commendable, with 15pm approaching 1 ".

iPhone 15 Pro Max :IMX903，≈1”

iPhone 14 Pro:48MP, IMX803,1/1.28

iPhone 13 Pro：12MP，IMX703,1/1.63

iPhone 12 Pro：12MP, IMX603，1/1.78

iPhone 11 Pro：12MP, IMX503, 1/2.55 — Ice universe (@UniverseIce) April 23, 2023

iPhone 15 Pro Max Kamerası Neler Sunacak?

IPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin arka yüzeyinde iki kameraya 48 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera eşlik ediyor. iPhone 15 Pro Max'in arka tarafındaki kameralardan birinin yine aynı çözünürlüğe sahip olacağı ancak daha gelişmiş Sony IMX903 sensöre ev sahipliği yapacağı ileri sürüldü.

Telefonun ana sensörün boyutunun yaklaşık olarak 1 inç boyutunda olacağı iddia edildi. Dolayısıyla cihazdaki ana sensörün boyutu, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'e kıyasla biraz daha büyük olacak.

Telefonun arka tarafındaki diğer iki kameranın ise 12 megapiksel çözünürlüğüne sahip olması bekleniyor. Bunların yalnızca bir iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla yeni iPhone modeli farklı kamera özellikleriyle beraber gelebilir.