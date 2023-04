iPhone 15 Pro Max Kamerası Sızdırıldı!

iPhone 15 Pro Max kamerası ile gündeme geldi. Sızdırılan bilgilere göre yeni iPhone modeli dört farklı kamerayla beraber gelecek. Peki, söz konusu iOS cihazının kamerası neler sunacak? Yaşanan gelişmeye ilişkin ayrıntılar haberimizde.

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört farklı modelden oluşan iPhone 14 serisinin piyasaya sürülmesinin üzerinden henüz yedi ay geçmesine rağmen yeni iPhone modelleriyle ilgili önemli sızıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Dynamic Island ve kamera özelliklerinde önemli değişikliklerin altına imza atan teknoloji devi Apple'ın bu yıl da kamera tarafında benzer iyileştirmeler yapması bekleniyor. Ice Universe, iPhone 15 Pro Max isimli akıllı telefon modelinin kamera özelliklerine dair bir iddia ortaya attı.

The iPhone's main camera is improving every year, which is commendable, with 15pm approaching 1 ".

iPhone 15 Pro Max :IMX903,≈1”

iPhone 14 Pro:48MP, IMX803,1/1.28

iPhone 13 Pro:12MP,IMX703,1/1.63

iPhone 12 Pro:12MP, IMX603,1/1.78

iPhone 11 Pro:12MP, IMX503, 1/2.55