Ucuz Game Pass Aboneliğinin Oyunları Sızdırıldı

Microsoft'un abonelik tabanlı oyun hizmeti Game Pass ile ilgili son zamanlarda köklü bir değişikliğin hazırlıkları yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde mevcut abonelik planlarında büyük bir indirime girildi. Bu önemli gelişmeden kısa bir süre sonra ise yeni abonelik planı olan Game Pass Starter Edition üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı.

Yeni ortaya çıkan bilgiler, bu abonelik planının oldukça geniş bir oyun yelpazesine erişim imkânı sağlayacağını gösteriyor. Oyuncuların birinci şahıs nişancı türüne sahip yapımlardan bağımsız oyunlara kadar çok fazla seçeneği bulunacak. Bu da oldukça avantajlı bir plan olacağına işaret ediyor.

Game Pass Starter Edition'da Hangi Oyunlar Olacak?

Game Pass Starter Edition Türkiye'de Alınabilecek mi?

Game Pass abonelik planları, geçmişten bugüne her bölgede aynı kaldı. Dolayısıyla bu yeni planın da sadece belirli bölgeye özel değil, tüm dünyanın erişimine açık olması bekleniyor. Tabii ki başta belirli ülkelerle sınırlı olarak test edilebilir ancak daha sonra Türkiye de dahil olmak üzere tüm ülkelerdeki oyuncularla buluşturulacaktır.

Game Pass Starter Edition'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Game Pass Starter Edition için henüz net bir fiyat verilmedi fakat mevcut abonelik planlarının yanında en ucuz seçenek olarak sunulacağı söyleniyor. Hatırlatmak gerekirse şu an Game Pass'in en ucuz abonelik planı Essential, 269 TL değerinde. Bunu göz önünde bulundurursak yeni abonelik hizmetinin de 100 TL civarında olabileceğini söylemek mümkün.

Game Pass Starter Edition Özel Fırsat İçerecek mi?

Sızıntılara göre Xbox ve Discord, büyük bir iş birliğine gidiyor. Bu kapsamda Discord Nitro abonelerine bu yeni abonelik hizmeti ücretsiz olarak sunulacak. Henüz tüm detayları netlik kazanmış değil fakat bunun Discord'un kendi abonelerine özel hediyeler sunduğu Nitro Rewards programı aracılığıyla sunulacağı iddia edildi.

Editörün Yorumu

Game Pass Starter Edition'dan yana beklentilerim epey düşüktü. Bu abonelik hizmetinin çok ilgi çekici olmayacağını düşünüyordum fakat sızdırılan oyunlara baktığımdaysa bu plana bir şans verilebileceğini görüyorum. Evet, aralarında yüzüne bakılmayacak oyunlar mevcut ama gerçekten etkileyici yapımlar da bulunuyor. Kaldı ki bu planın çevrim içi mod desteği sunacağı da söyleniyor. Eğer çıktığı gün Game Pass kütüphanesi eklenen oyunlarla çok ilgilenen biri de değilseniz sizin için ideal bir seçenek olabilir.