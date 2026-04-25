Ucuz Game Pass Aboneliğinin Oyunları Sızdırıldı

Ucuz Game Pass aboneliği Starter Edition'da hangi oyunların olacağı sızdırıldı. Oyuncuları Batman: Arkham Knight ve Fallout 4 gibi yapımlar bekliyor.

Arda Özünaldım
· 3 dk okuma
Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

⚡ Önemli Bilgiler

  • Game Pass Starter Edition, Microsoft'un mevcut abonelik tabanlı oyun hizmetinin en ucuz planı olacak.
  • Bu plan, oyunculara Slay The Spire, Tunic, Human Fall Flat, Halo Wars 2, Halo 5: Guardians, Hades, Celestial, Batman: Arkham Knight ve Fallout 4 gibi oyunlara erişim imkânı sunacak.
  • Bu abonelik hizmetinin yeni yapılacak iş birliği kapsamında Discord Nitro abonelerine bedava olarak sunulması bekleniyor.

Microsoft'un abonelik tabanlı oyun hizmeti Game Pass ile ilgili son zamanlarda köklü bir değişikliğin hazırlıkları yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde mevcut abonelik planlarında büyük bir indirime girildi. Bu önemli gelişmeden kısa bir süre sonra ise yeni abonelik planı olan Game Pass Starter Edition üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı.

Yeni ortaya çıkan bilgiler, bu abonelik planının oldukça geniş bir oyun yelpazesine erişim imkânı sağlayacağını gösteriyor. Oyuncuların birinci şahıs nişancı türüne sahip yapımlardan bağımsız oyunlara kadar çok fazla seçeneği bulunacak. Bu da oldukça avantajlı bir plan olacağına işaret ediyor.

Game Pass Starter Edition'da Hangi Oyunlar Olacak?

  1. Slay The Spire
  2. Retro Classics
  3. Tunic
  4. Totally Reliable Delivery Service
  5. The Elder Scrolls Online (Standart sürüm)
  6. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
  7. Superliminal
  8. Superhot: Mind Control Delete
  9. Stellaris
  10. State Of Decay 2 (Juggernaut sürümü)
  11. Stardew Valley
  12. Spiritfarer (Farewell sürümü)
  13. Snowrunner
  14. Inside
  15. Human Fall Flat
  16. Hellblade: Senua's Sacrifice
  17. Halo Wars 2
  18. Halo 5: Guardians
  19. Hades
  20. Grounded
  21. Golf With Your Friends
  22. Celestial
  23. Batman: Arkham Knight
  24. Astroneer
  25. Among Us
  26. Unpacking
  27. Gears 5 (Goty sürümü)
  28. Gang Beasts
  29. Firewatch
  30. Fallout 76
  31. Fallout 4
  32. Fable Anniversary
  33. Doom Eternal
  34. Doom 64
  35. Wreckfest
  36. Limbo
  37. World War Z: Aftermath
  38. Warhammer: Vermintide 2
  39. Warhammer 40,000: Darktide
  40. Vampire Survivors
  41. Disney Dreamlight Valley
  42. Dishonored 2
  43. Psychonauts 2
  44. Psychonauts (PC)
  45. Powerwash Simulator
  46. Payday 2 (Crimewave sürümü)
  47. Overcooked 2
  48. Ori And The Will Of The Wisps
  49. Monster Sanctuary
  50. Medieval Dynasty
  51. Descenders
  52. Deep Rock Galactic
  53. Dead Cells
  54. DayZ
  55. Crash Team Racing Nitro-Fueled
  56. Control (Ultimate sürümünü içeriyor)
  57. Cities: Skylines (Remaster sürümü)
  58. Chivalry 2

Game Pass Starter Edition Türkiye'de Alınabilecek mi?

Game Pass abonelik planları, geçmişten bugüne her bölgede aynı kaldı. Dolayısıyla bu yeni planın da sadece belirli bölgeye özel değil, tüm dünyanın erişimine açık olması bekleniyor. Tabii ki başta belirli ülkelerle sınırlı olarak test edilebilir ancak daha sonra Türkiye de dahil olmak üzere tüm ülkelerdeki oyuncularla buluşturulacaktır.

Game Pass Starter Edition'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Game Pass Starter Edition için henüz net bir fiyat verilmedi fakat mevcut abonelik planlarının yanında en ucuz seçenek olarak sunulacağı söyleniyor. Hatırlatmak gerekirse şu an Game Pass'in en ucuz abonelik planı Essential, 269 TL değerinde. Bunu göz önünde bulundurursak yeni abonelik hizmetinin de 100 TL civarında olabileceğini söylemek mümkün.

Game Pass Starter Edition Özel Fırsat İçerecek mi?

Sızıntılara göre Xbox ve Discord, büyük bir iş birliğine gidiyor. Bu kapsamda Discord Nitro abonelerine bu yeni abonelik hizmeti ücretsiz olarak sunulacak. Henüz tüm detayları netlik kazanmış değil fakat bunun Discord'un kendi abonelerine özel hediyeler sunduğu Nitro Rewards programı aracılığıyla sunulacağı iddia edildi.

Editörün Yorumu

Game Pass Starter Edition'dan yana beklentilerim epey düşüktü. Bu abonelik hizmetinin çok ilgi çekici olmayacağını düşünüyordum fakat sızdırılan oyunlara baktığımdaysa bu plana bir şans verilebileceğini görüyorum. Evet, aralarında yüzüne bakılmayacak oyunlar mevcut ama gerçekten etkileyici yapımlar da bulunuyor. Kaldı ki bu planın çevrim içi mod desteği sunacağı da söyleniyor. Eğer çıktığı gün Game Pass kütüphanesi eklenen oyunlarla çok ilgilenen biri de değilseniz sizin için ideal bir seçenek olabilir.

Teknoloji tutkunu ve deneyimlerini paylaşmaktan keyif alan bir editör. Gazetecilik alanındaki lisans eğitimini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde tamamladı. Tamindir bünyesinde; akıllı telefon, yazılım güncellemeleri, oyun ve yapay zeka haberleri yazıyor. Karmaşık teknolojik konuları, okuyuculara hız, anlaşılırlık ve basitlik önceliğiyle aktarmayı hedefliyor.

Kaynak: https://www.notebookcheck.net/Leak-reveals-which-50-games-are-coming-to-new-Xbox-Game-Pass-tier.1282504.0.html

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER