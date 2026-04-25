Ucuz Game Pass Aboneliğinin Oyunları Sızdırıldı
Ucuz Game Pass aboneliği Starter Edition'da hangi oyunların olacağı sızdırıldı. Oyuncuları Batman: Arkham Knight ve Fallout 4 gibi yapımlar bekliyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Game Pass Starter Edition, Microsoft'un mevcut abonelik tabanlı oyun hizmetinin en ucuz planı olacak.
- Bu plan, oyunculara Slay The Spire, Tunic, Human Fall Flat, Halo Wars 2, Halo 5: Guardians, Hades, Celestial, Batman: Arkham Knight ve Fallout 4 gibi oyunlara erişim imkânı sunacak.
- Bu abonelik hizmetinin yeni yapılacak iş birliği kapsamında Discord Nitro abonelerine bedava olarak sunulması bekleniyor.
Microsoft'un abonelik tabanlı oyun hizmeti Game Pass ile ilgili son zamanlarda köklü bir değişikliğin hazırlıkları yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde mevcut abonelik planlarında büyük bir indirime girildi. Bu önemli gelişmeden kısa bir süre sonra ise yeni abonelik planı olan Game Pass Starter Edition üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı.
Yeni ortaya çıkan bilgiler, bu abonelik planının oldukça geniş bir oyun yelpazesine erişim imkânı sağlayacağını gösteriyor. Oyuncuların birinci şahıs nişancı türüne sahip yapımlardan bağımsız oyunlara kadar çok fazla seçeneği bulunacak. Bu da oldukça avantajlı bir plan olacağına işaret ediyor.
Game Pass Starter Edition'da Hangi Oyunlar Olacak?
- Slay The Spire
- Retro Classics
- Tunic
- Totally Reliable Delivery Service
- The Elder Scrolls Online (Standart sürüm)
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
- Superliminal
- Superhot: Mind Control Delete
- Stellaris
- State Of Decay 2 (Juggernaut sürümü)
- Stardew Valley
- Spiritfarer (Farewell sürümü)
- Snowrunner
- Inside
- Human Fall Flat
- Hellblade: Senua's Sacrifice
- Halo Wars 2
- Halo 5: Guardians
- Hades
- Grounded
- Golf With Your Friends
- Celestial
- Batman: Arkham Knight
- Astroneer
- Among Us
- Unpacking
- Gears 5 (Goty sürümü)
- Gang Beasts
- Firewatch
- Fallout 76
- Fallout 4
- Fable Anniversary
- Doom Eternal
- Doom 64
- Wreckfest
- Limbo
- World War Z: Aftermath
- Warhammer: Vermintide 2
- Warhammer 40,000: Darktide
- Vampire Survivors
- Disney Dreamlight Valley
- Dishonored 2
- Psychonauts 2
- Psychonauts (PC)
- Powerwash Simulator
- Payday 2 (Crimewave sürümü)
- Overcooked 2
- Ori And The Will Of The Wisps
- Monster Sanctuary
- Medieval Dynasty
- Descenders
- Deep Rock Galactic
- Dead Cells
- DayZ
- Crash Team Racing Nitro-Fueled
- Control (Ultimate sürümünü içeriyor)
- Cities: Skylines (Remaster sürümü)
- Chivalry 2
Game Pass Starter Edition Türkiye'de Alınabilecek mi?
Game Pass abonelik planları, geçmişten bugüne her bölgede aynı kaldı. Dolayısıyla bu yeni planın da sadece belirli bölgeye özel değil, tüm dünyanın erişimine açık olması bekleniyor. Tabii ki başta belirli ülkelerle sınırlı olarak test edilebilir ancak daha sonra Türkiye de dahil olmak üzere tüm ülkelerdeki oyuncularla buluşturulacaktır.
Game Pass Starter Edition'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Game Pass Starter Edition için henüz net bir fiyat verilmedi fakat mevcut abonelik planlarının yanında en ucuz seçenek olarak sunulacağı söyleniyor. Hatırlatmak gerekirse şu an Game Pass'in en ucuz abonelik planı Essential, 269 TL değerinde. Bunu göz önünde bulundurursak yeni abonelik hizmetinin de 100 TL civarında olabileceğini söylemek mümkün.
Game Pass Starter Edition Özel Fırsat İçerecek mi?
Sızıntılara göre Xbox ve Discord, büyük bir iş birliğine gidiyor. Bu kapsamda Discord Nitro abonelerine bu yeni abonelik hizmeti ücretsiz olarak sunulacak. Henüz tüm detayları netlik kazanmış değil fakat bunun Discord'un kendi abonelerine özel hediyeler sunduğu Nitro Rewards programı aracılığıyla sunulacağı iddia edildi.
Editörün Yorumu
Game Pass Starter Edition'dan yana beklentilerim epey düşüktü. Bu abonelik hizmetinin çok ilgi çekici olmayacağını düşünüyordum fakat sızdırılan oyunlara baktığımdaysa bu plana bir şans verilebileceğini görüyorum. Evet, aralarında yüzüne bakılmayacak oyunlar mevcut ama gerçekten etkileyici yapımlar da bulunuyor. Kaldı ki bu planın çevrim içi mod desteği sunacağı da söyleniyor. Eğer çıktığı gün Game Pass kütüphanesi eklenen oyunlarla çok ilgilenen biri de değilseniz sizin için ideal bir seçenek olabilir.