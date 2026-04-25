Çok Güçlü İşlemcili Android Telefon Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Oyun telefonları arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Weibo isimli sosyal medya platformunda ortaya atılan iddia ile birlikte RedMagic 11S Pro+'ın tanıtım tarihi açıklığa kavuştu. Güçlü işlemci sayesinde yüksek performans sunacak oyun telefonu, çok yakında tanıtılacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızına da sahip olacak.

RedMagic 11S Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

RedMagic 11S Pro+, 2026 yılının mayıs ayında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan RedMagic 10S Pro+, geçtiğimiz yılın mayıs ayında tanıtılmıştı.

RedMagic 11S Pro+ Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de RedMagic 11 Pro ve RedMagic 11 Air dahil olmak üzere RedMagic'in pek çok teleofnu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda RedMagic 11S Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

RedMagic 11S Pro+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

RedMagic 11 Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 59 bin 999 TL'ye satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda RedMagic 11S Pro+, Türkiye'de 65 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

RedMagic 11S Pro+'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç civarı

6,8 inç civarı Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 2000 nit civarı

2000 nit civarı İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ana Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Redmagic OS 11

RedMagic 11S Pro+'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,8 inç civarında büyüklüğe sahip olacak. RedMagic 11S Pro+, AMOLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan RedMagic 10S Pro+'ta 6,85 inç ekran boyutu, 1216 x 2688 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Önceki modelde ayrıca 2000 nit maksimum parlaklık bulunuyor. Buna göre yeni telefonda 2000 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Bu arada AMOLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

RedMagic 11S Pro+'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

RedMagic 11S Pro+ gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Yani nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

Söz konusu işlemci, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 93 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabilecek. Bu işlemci daha önce Samsung Galaxy S26 Ultra, POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda tercih edilmişti.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli RedMagic 10SPro+'ta Snapdragon 8 Elite işlemcisi mevcut. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 117 FPS'te, Genshin Impact'i ortalama 41 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 89 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 91 FPS'te çalıştırıyor.

RedMagic 11S Pro+'ın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Serinin bir önceki modeli olan RedMagic 10SPro+'ta 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera görebiliriz.

Editörün Yorumu

Telefonda oyun oynamayı seven biri olarak RedMagic 11S Pro+'ın işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact ve Wuthering Waves gibi çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada AMOLED'in oyun oynamayı çok keyifli hâle getirdiğini düşünüyorum. Bunun nedeni ise çok canlı renklere sahip olması.

İşlemci ve ekran teknolojisinin yanı sıra yenileme hızı da oldukça önemli çünkü telefon kullanımını doğrudan etkiliyor. Yüksek yenileme hızının akıcı ekran deneyimi sağladığını belirteyim. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçildiğinde aradaki fark çok belirgin şekilde hissediliyor.