iPhone 15 Pro'da Kullanılacak Yeni Renk Seçeneği Ortaya Çıktı

Yaklaşan iPhone 15 için renk seçenekleriyle ilgili pek çok söylenti var ve en yeni söylenti Pro modelleri için mavi tonuna geri dönüşü temsil ediyor.

Apple genellikle her yeni Pro modeliyle birlikte en az bir benzersiz renk sunarak benzersiz bir telefonla satışları artırmayı hedefliyor. Bu yıl da muhtemelen farklı olmayacak ve Apple tanıdık tonları tercih ederken bir varyantla işleri renklendirecek.

Bu yıl, söylentilere göre koyu kırmızı bir renk kullanılacak ancak yeni bir raporda özellikle bu rengin geliştirildiğine dair hiçbir işaret olmadığı iddia edildiği için durum böyle olmayabilir.

iPhone 15 Pro, Griye Çalan Yeni Bir Mavi Tonu ile Gelebilir

MacRumors tarafından bildirildiği üzere "Unknownz21" olarak bilinen sızıntılarıyla ünlü kişi tarafından paylaşılan bilgilere dayanarak, Apple görünüşe göre iPhone 15 Pro serisi için yeni bir mavi tonu üzerinde çalışıyor. İddiaya göre bu yeni tonun gri bir alt tonu olacak ve bu tonun yaklaşan telefonun yeni titanyum çerçevesini tamamlaması bekleniyor.

Raporda belirtildiği üzere yeni renk Apple'ın iPhone 12 Pro'da kullandığı ve şirketin "Pasifik Mavisi" olarak adlandırdığı mavi tonuna benzer olabilir ancak bu kez daha koyu olması ve gri tonu daha belirgin olması bekleniyor.

Apple, üst düzey modellerinde her zaman bu rengi tercih etmemiş olsa da teknik olarak maviye hiç de yabancı değil. iPhone 12 Pro Pasifik Mavisi seçeneğini sunarken, iPhone 13 Pro Sierra Mavisi tonuna sahipti.