iPhone 15, iPhone 14'te Yaşanan Büyük Problemi Yaşatmayacak!

Apple birkaç ay içinde yeni nesil akıllı telefonlarının yer aldığı iPhone 15 serisini duyuracak ve bu kez şirketin ilk aylardan itibaren yüksek satışlar yapması bekleniyor.

iPhone 15 için yüksek satışlar bekleyen Cupertino merkezli teknoloji devinin Temmuz ayından, yani önümüzdeki aydan itibaren perakendecileri stoklamak için hazırlıklara başladığı bildirildi.

Şirket, cihazın bu kez erken stoklanmasını sağlayarak, geçen yıl iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için uzun bekleme sürelerine yol açan tedarik zinciri aksaklıklarından kaçınmaya çalışıyor.

iPhone 15, Çıkışıyla Birlikte Tedarik Sorunları Yaşatmayacak

Rapora göre Apple, iPhone 15 serisinin iPhone 13 ve iPhone 14 modellerinden daha iyi satmasını bekliyor ve talebi karşılayabilmesini sağlamak için çaba sarf ediyor.

Apple, iPhone 15'in geliştirilmiş bir tasarım, daha hızlı bir işlemci ve daha iyi bir kamera kurulumu da dâhil olmak üzere birçok yeni özellik ve iyileştirmeyle geleceğini söylüyor. Cihazın Apple A17 Bionic işlemci, 48MP ana sensöre sahip yeni bir kamera sistemi, Wi-Fi 6E desteği ve daha uzun pil ömrü ile güçlendirilmesi bekleniyor.

Lansman tarihi henüz teyit edilmemiş olsa da şirketin geleneğini takip ederek iPhone 15 serisini ve yeni Apple Watch Series 9'u Eylül ayında duyurmasını ve cihazların lansmandan birkaç hafta sonra satışa sunulmasını bekliyoruz.