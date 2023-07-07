Apple Katı Hâl Tuşları Planını Rafa Kaldırdı mı? iPhone 15 ve iPhone 16 İçin Planlar!

iPhone 15'in tanıtılmasından önce çıkan birkaç haberde Apple'ın eski ses ve yan tuşlarını katı hâl tuşlarıyla değiştirmeyi planladığı iddia edilmişti.

iPhone 15 Pro için bu yeni görünümü sergileyen CAD dosyaları ve şemaların sızmasının ardından, bir Apple tedarikçisi birkaç hafta sonra katı hâl tuşlarının "seri üretimden önce çözülmemiş teknik sorunlar" nedeniyle iptal edildiğini "doğruladı" ancak yine de iPhone 16 Pro için zamanında hazır olabileceklerini öne sürdü.

Apple Katı Hâl Tuşlarından Tamamen Vazgeçiyor

Şimdi, Haiton International Securities analisti Jeff Pu yeni bir notta iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in katı hâl tuşlarına sahip olma ihtimalinin "düşük" olduğunu söylüyor. Pu ayrıca iPhone 15 Pro Max'in iPhone 14 Pro Max'ten daha pahalı olabileceğini bildiriyor.

Temel olarak, katı hâl tuşlarının eklenmesi Apple'ın tuşsuz ve nihayetinde portsuz bir iPhone hayalini gerçekleştirmeye yardımcı olacaktı. Fiziksel tuşlar olmadığında iPhone'un kırılma ihtimali azalıyor, ayrıca suya ve toza karşı dayanıklılığı da artıyor.

Görünüşe göre katı hâl tuşları, ekran altı Touch ID'ye benzer şekilde Apple'ın rafa kaldırdığı fikirler arasındaki yerini alacak. Apple gelecekteki telefonlarında katı hâl tuşları eklemeyi deneyebilecek olsa da, bu özellikler muhtemelen yakın zamanda iPhone'lara gelmeyecek.