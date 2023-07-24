Apple Fiyat Artışında Kararlı: İki iPhone 15 Pro Modeli Zamlı Fiyattan Çıkacak!

Bloomberg'e göre Apple, yaklaşan iPhone 15 serisindeki her iki Pro modelinin fiyatını yükseltme konusunda kesin karara varmak üzere.

Konuya aşina olan ve ismi açıklanmayan kişilere dayandırılan haberde, genel akıllı telefon pazarında öngörülen düşüşe rağmen Apple'ın iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in fiyatını yükselterek genel gelirini artırmayı planladığı iddia ediliyor.

Bu, Apple'ın gelecek Pro modellerinin fiyatını artırabileceğine dair ilk kez duyduğumuz bir iddia değil. Mayıs ayında çıkan bir söylenti, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın Dinamik Ada ve 48MP kamera gibi şu anda Pro modellerine özel bir dizi özellik kazanacak olması nedeniyle Apple'ın bu yıl fiyatlandırma açısından Pro ve Pro olmayan cihazları ayırmaya daha da fazla ihtiyaç duyduğunu iddia etmişti.

iPhone 15 Pro Modelleri 1.000 Doların Üzerinde Fiyatlandırılacak

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max 999 ve 1.099 dolardan başlıyor, bu da herhangi bir fiyat artışının her iki üst düzey iPhone modelini de ilk kez 1.000 doların üzerine çıkaracağı anlamına geliyor.

Apple'ın iPhone 15 serisini Eylül ayında duyurması bekleniyor ancak Pro modelleri için tedarik kısıtlı olabilir. Dört cihazın da USB-C bağlantı noktası, Dinamik Ada ve biraz daha kavisli bir çerçeveye sahip olacağı söylenirken, Pro modelleri için çeşitli ek özellikler ve değişiklikler olduğu söyleniyor.

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