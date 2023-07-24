iPhone 15 Pro'nun Titanyum Kaplamasından Yeni Detaylar!

Bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek olan standart iPhone 15 modelleri, iPhone 14'e göre çeşitli önemli yükseltmeler içerecek. Dört modelin de Dinamik Ada ekrana sahip olması beklenirken, bunun dışında Apple, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'i daha üst düzey modeller olarak konumlandırmak için daha önemli yenilikler getirmeyi planlıyor.

Bu yılın başlarında iPhone 15 Pro'nun, iPhone 14 Pro'daki paslanmaz çeliğin aksine titanyum kaplamaya sahip olacağı bildirilmişti. Şimdi bir sızıntı, iPhone 15 Pro modellerinin paslanmaz çeliğe göre çeşitli avantajlara sahip olan Grade 5 titanyum kaplama kullanacağını öne sürüyor.

iPhone 15 Pro'daki Grade 5 Titanyumun iPhone 14 Pro'daki Paslanmaz Çelikten Farkı Ne?

Twitter'da Unknownz21 adlı kişiden gelen sızıntı, iPhone 15 Pro modellerinde paslanmaz çelik yerine Grade 5 titanyum (Ti-6AI-4V) kullanılacağını öne sürdü.

Titanyum, paslanmaz çeliğe göre çeşitli avantajlara sahip ve bu da iPhone 15 Pro modellerini yapı kalitesi ve dayanıklılık açısından çok daha üstün kılacak.

Apple'ın gelenekselleşen anlayışına göre şirket, genellikle yeni bir iPhone tanıttıktan sonra nispeten daha ucuz iPhone modellerine bir yıl sonra aynı teknoloji getiriyor. Örneğin şirket standart ve 'Pro' iPhone modellerinde farklı işlemciler kullanmaya başladı. iPhone 14'te A15 Bionic işlemci bulunurken, iPhone 15 Pro'da A16 Bionic işlemci yer alıyor.

Bu yıl iPhone 15, Apple'ın A16 Bionic işlemcisini barındırırken, 'Pro' modelleri 3nm A17 Bionic işlemciye geçecek. Bu da Apple'ın önümüzdeki yıl standart iPhone 16 modellerinde A17 Bionic kullanacağı anlamına geliyor.

Bununla birlikte şirket, iPhone 15 Pro modellerinde Grade 5 titanyum kullanmayı tercih ettiği için gelecekte standart iPhone modellerinde paslanmaz çelik sunacak.

Faydalarına gelirsek, iPhone 15 Pro'daki Grade 5 titanyum, paslanmaz çelikten çok daha güçlü olduğu için cihazın dayanıklılığını artıracak. Bu da cihazın düşmelere ve hasarlara paslanmaz çelikten daha iyi dayanabileceği anlamına geliyor.

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