iPhone 15 Serisinin Boyutları Sızdırıldı!

Piyasaya sürülmeye hazırlanan iPhone 15 serisinin boyutları ortaya çıktı. Bununla beraber yeni iPhone modellerinin ne kadar kalınlığa sahip olacağı belli oldu. Peki, yeni iOS cihazların boyutları nasıl olacak?

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max olmak üzere dört farklı modelden oluşması beklenen iPhone 15 serisi, 12 Eylül 2023 tarihinde tanıtılacak. Tanıtıma günler kala telefonların boyutları gün yüzüne çıktı.

iPhone 15 Modelinin Boyutu ve Ağrlığı

Kalınlık : 7,8 mm

: 7,8 mm Uzunluk : 147,6 mm

: 147,6 mm Genişlik : 71,6 mm

: 71,6 mm Ağırlık: 171 gram

MacRumors'taki habere göre iPhone 15 modeli 7,8 mm kalınlığında, 147,6 mm uzunluğunda ve 71,6 mm genişliğinde olacak. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 14 isimli akıllı telefon modeli ise 146,7 x 71,5 x 7,8 mm boyutlarında. Eğer iddia doğru çıkarsa yeni iOS telefon, iPhone 14'e benzer boyutta olacak.

iPhone 15 Pro Modelinin Boyutu ve Ağırlığı

Kalınlık : 8,25 mm

: 8,25 mm Uzunluk : 146,6 mm

: 146,6 mm Genişlik : 70,6 mm

: 70,6 mm Ağırlık: 188 gram

iPhone 15 Pro modelinin 8,25 mm kalınlığında, 146,6 mm uzunluğunda ve 70,6 mm genişliğinde olacağı iddia edildi. 2022 yılında satışa sunulan iPhone 14 Pro modeli ise 147,5 x 71,5 x 7,9 mm boyutlarında.

iPhone 15 Pro Max Modelinin Boyutu ve Ağırlığı

Kalınlık : 8,25 mm

: 8,25 mm Uzunluk : 159,9 mm

: 159,9 mm Genişlik : 76,7 mm

: 76,7 mm Ağırlık: 221 gram

iPhone 15 Pro Max isimli akıllı telefon modelinin 8,25 mm kalınlığında, 159,9 mm kalınlığında ve 76,7 mm kalınlığında olacağı öne sürüldü. iPhone 14 Pro Max modeli ise 160,7 x 77,6 x 7,9 mm boyutlarında.

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