iPhone 15 Serisinin Boyutları Sızdırıldı!
Tanıtıma günler kala iPhone 15 serisinin boyutları gün yüzüne çıktı. İşte uzun süredir merak içerisinde beklenen yeni iPhone modellerinin boyutları!
Piyasaya sürülmeye hazırlanan iPhone 15 serisinin boyutları ortaya çıktı. Bununla beraber yeni iPhone modellerinin ne kadar kalınlığa sahip olacağı belli oldu. Peki, yeni iOS cihazların boyutları nasıl olacak?
iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max olmak üzere dört farklı modelden oluşması beklenen iPhone 15 serisi, 12 Eylül 2023 tarihinde tanıtılacak. Tanıtıma günler kala telefonların boyutları gün yüzüne çıktı.
iPhone 15 Modelinin Boyutu ve Ağrlığı
- Kalınlık: 7,8 mm
- Uzunluk: 147,6 mm
- Genişlik: 71,6 mm
- Ağırlık: 171 gram
MacRumors'taki habere göre iPhone 15 modeli 7,8 mm kalınlığında, 147,6 mm uzunluğunda ve 71,6 mm genişliğinde olacak. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 14 isimli akıllı telefon modeli ise 146,7 x 71,5 x 7,8 mm boyutlarında. Eğer iddia doğru çıkarsa yeni iOS telefon, iPhone 14'e benzer boyutta olacak.
iPhone 15 Serisinin Tanıtılacağı Apple Etkinliği Nasıl İzlenir?
iPhone 15 serisi, 12 Eylül'deki "Wonderlust" isimli Apple etkinliği sırasında görücüye çıkacak.
iPhone 15 Pro Modelinin Boyutu ve Ağırlığı
- Kalınlık: 8,25 mm
- Uzunluk: 146,6 mm
- Genişlik: 70,6 mm
- Ağırlık: 188 gram
iPhone 15 Pro modelinin 8,25 mm kalınlığında, 146,6 mm uzunluğunda ve 70,6 mm genişliğinde olacağı iddia edildi. 2022 yılında satışa sunulan iPhone 14 Pro modeli ise 147,5 x 71,5 x 7,9 mm boyutlarında.
iPhone 15'in Kamera Özellikleri Sızdırıldı: İki Özellik Çok Konuşulacak!
iPhone 15 serisinin çıkış tarihine çok az kladı. 12 Eylül'de gerçekleştirilecek etkinlikte serinin tüm cihazları hakkında detaylı bilgi verilecek.
iPhone 15 Pro Max Modelinin Boyutu ve Ağırlığı
- Kalınlık: 8,25 mm
- Uzunluk: 159,9 mm
- Genişlik: 76,7 mm
- Ağırlık: 221 gram
iPhone 15 Pro Max isimli akıllı telefon modelinin 8,25 mm kalınlığında, 159,9 mm kalınlığında ve 76,7 mm kalınlığında olacağı öne sürüldü. iPhone 14 Pro Max modeli ise 160,7 x 77,6 x 7,9 mm boyutlarında.
iPhone'larınızı Güncelleyin: Pegasus Casus Yazılımı İş Başında!
Apple, iPhone kullanıcılarını uyardı. NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımı yüzünden birçok Apple cihazı risk altında.
Yeni iPhone modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR