iPhone 15 Serisi Çıkış Tarihi Ertelenmiş Olabilir!

Bank of America analisti Wamsi Mohan, tedarik zinciri kontrollerinin iPhone 15 serisinin lansmanının Ekim ayına sarkabileceğini gösterdiğini iddia ediyor.

Mohan, şu anda olası bir gecikme olacağını söyleyen tek analist gibi görünüyor ve daha önce de benzer bir tahminde bulunmuştu. Bu, COVID pandemisi sırasında iPhone 12 serisi içindi ve bir gecikme olduğu konusunda haklıydı ancak bunun ortaya çıkandan iki kat daha uzun olmasını bekliyordu.

iPhone 15 Serisi Lansmanı Ekim Ayına Sarkabilir

Şimdi Barrons tarafından görülen bir araştırma notunda Mohan, iPhone 15'in lansmanının birkaç hafta gecikebileceğini söylediğini söylüyor. Eğer bu tahmin gerçeğe dönüşürse merakla beklenen iPhone 15 serisi lansmanı Eylül değil Ekim ayında gerçekleşecek.

Mohan ayrıca Apple'ın Eylül çeyreği gelirinin ortalama beklenti olan 91,6 milyar doların altında, 87,1 milyar dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

Bu tamamen iPhone 15 serisinin lansmanının erteleneceği fikrine dayanıyor gibi görünüyor. Eğer öyle olursa satışlardaki olağan sıçramanın yılın ilerleyen dönemlerine kadar gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor.

Apple'ın bir sonraki kazanç raporu ise 3 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.