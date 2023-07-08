iPhone 15 Serisi Telefonların Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı!

Apple, iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'ten oluşan ve muhtemelen iPhone 15 Ultra eklemesi yapacağı iPhone 15 serisini Eylül ayında tanıtmaya hazırlanıyor. Bu modeller Apple'ın amiral gemisi akıllı telefonları olarak iPhone 14 ve muadillerinin yerini alacak.

Standart iPhone 15'ler Hangi Sensörlerle Geliyor?

iPhone 15'in çift sensörlü kamera kurulumunu koruması ancak selefinde bulunan 12MP sensör yerine iPhone 14 Pro ve Pro Max'e benzer şekilde yükseltilmiş 48MP ana sensöre sahip olması bekleniyor.

iPhone 15'in iPhone 14'ün mütevazı 5x dijital yakınlaştırma özelliğini koruması muhtemel olsa da kamera yükseltmesi mevcut iPhone sahiplerine uzun zamandır beklenen bir iyileştirme sunarak standart modeline yükseltme yapmak için ikna edici bir neden sağlayabilir.

iPhone 15'in selfie kamerası olarak da bilinen ön kamerasının, iPhone 14'e benzer şekilde 12MP sensörle değişmeden kalması bekleniyor.

iPhone 15 Pro Kameraları Nasıl Olacak?

iPhone 15 Pro'nun 48MP geniş lens (24mm f/2.8), 12MP ultra geniş lens (13mm f/2.2) ve 3x optik zoom özellikli 12MP telefoto lensten (77mm f/2.8) oluşan olağanüstü selefine benzer üçlü sensörlü bir kamera ünitesine sahip olması bekleniyor. Söylentiler, iPhone 15 Pro'nun bir periskop kamera ve değişken zoom lensli bir telefoto kamera şeklinde bir yükseltme alabileceğini gösteriyor ancak bu özelliklerin ayrı olarak piyasaya sürülebilecek fotoğraf odaklı iPhone Ultra modeline ayrılması daha olası.

Analist Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 16 Pro'nun Ultra tarzı bir periskop lensi barındırmak için daha büyük bir ekrana sahip olması bekleniyor. Dolayısıyla bu teknolojinin bu yılki Pro modeline dâhil edilmesi pek olası görünmüyor.

iPhone 15 Pro'nun kameraları ile selefi arasındaki birincil fark muhtemelen geliştirilmiş sensör kalitesi olacak. Sızıntılar, iPhone 15 Pro'da daha fazla ışık yakalayabilen yeni Sony üretimi sensörlerin kullanılacağını gösteriyor.

Peki sizin iPhone 15 serisi kameralarından beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.