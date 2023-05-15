iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Kameraları Nasıl Olacak: Bilgiler Geliyor!

Eylül ayındaki Apple lansmanına yaklaştıkça yeni bilgiler ve sızıntılar gelmeye devam ediyor. Hong Kong merkezli bir yatırım şirketi olan Haitong International Securities analisti Jeff Pu, iPhone 15 modelleriyle ilgili önemli olabilecek bir bilgi paylaştı. Yeni çıkacak iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin kameralarının aynı kalitede ve sensörlere sahip olacağını belirtti.

iPhone 15 ve Pro Modelinde Aynı Kalite

Jeff Pu'nun ortaya attığı araştırma notunda, her iki telefon modelinde de 48 MP kamera yer alacak. Gelişmiş görüntü kalitesi elde edebilmek için fazla ışık yakalayan three-stached kullanılacağı söyleniyor.

Son tedarik zincirindeki kontrole göre de entegre edilen sensör iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin gecikmeli bir şekilde kullanıcıyla buluşabileceği öngörülüyor.

Apple, geçen sene de 14 Pro ve Pro Max modellerinde 48 MP kamera lensi tanıtmıştı. Bu da kullanıcıların düzenleme esnekliği için görüntü dosyalarında daha fazla ayrıntı korumasını mümkün hale getirmiş ve 48 MP ProRAW fotoğraflar çekilmesini sağlamıştı.