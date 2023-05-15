iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Kameraları Nasıl Olacak: Bilgiler Geliyor!
iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinin kameralarına dair önemli bir bilgi paylaşıldı. Yeni iPhone'lar ile ilgili yeni bilgiler haberimizin devamında!
Eylül ayındaki Apple lansmanına yaklaştıkça yeni bilgiler ve sızıntılar gelmeye devam ediyor. Hong Kong merkezli bir yatırım şirketi olan Haitong International Securities analisti Jeff Pu, iPhone 15 modelleriyle ilgili önemli olabilecek bir bilgi paylaştı. Yeni çıkacak iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin kameralarının aynı kalitede ve sensörlere sahip olacağını belirtti.
Apple iPhone 15 Özellikleri, Fiyatları ve Çıkış Tarihi
iPhone 14 tanıtımının ardından gözler iPhone 15 serisine çevrildi. Ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 15 özellikleri arasında en dikkat çeken nokta yeni batarya ve kamera teknolojisi olacak.
iPhone 15 ve Pro Modelinde Aynı Kalite
Jeff Pu'nun ortaya attığı araştırma notunda, her iki telefon modelinde de 48 MP kamera yer alacak. Gelişmiş görüntü kalitesi elde edebilmek için fazla ışık yakalayan three-stached kullanılacağı söyleniyor.
Son tedarik zincirindeki kontrole göre de entegre edilen sensör iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin gecikmeli bir şekilde kullanıcıyla buluşabileceği öngörülüyor.
Apple, geçen sene de 14 Pro ve Pro Max modellerinde 48 MP kamera lensi tanıtmıştı. Bu da kullanıcıların düzenleme esnekliği için görüntü dosyalarında daha fazla ayrıntı korumasını mümkün hale getirmiş ve 48 MP ProRAW fotoğraflar çekilmesini sağlamıştı.
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