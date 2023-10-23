iPhone 16 Serisiyle Büyük Bir Fiyat Artışına Gidilebilir!

iPhone 15 henüz yeni çıkmış olabilir ancak iPhone 16 serisiyle ilgili yeni söylentiler, 2024 yılında istenmeyen fiyat artışlarının ufukta olabileceğini gösteriyor.

Nikkei Asia'nın yeni bir raporuna göre iPhone 15 serisi modellerinin beklenmedik derecede yüksek (ve bazı durumlarda rekor düzeyde yüksek) üretim maliyetleri Apple'ı önümüzdeki yıl iPhone 16 fiyatlarını artırmaya zorlayacak.

Apple'ın Üretim Maliyetleri Hangi Alanlarda Arttı?

Habere göre iPhone 15 Pro Max'in üretimi Apple'a 558 dolara mal oluyor, bu da iPhone 14 Pro Max'in eşdeğer üretim maliyetine kıyasla %12'lik bir artış anlamına geliyor. Yeni telefonun özellikle telefoto kamerası selefinden %380 daha pahalı. iPhone 15 Pro Max'in (ve iPhone 15 Pro'nun) titanyum çerçevesinin üretimi de Apple'ın iPhone 14 Pro telefonlarında kullanılan alüminyumdan daha pahalı.

A17 Pro işlemci için de benzer bir durum söz konusu. Apple'ın yeni işlemcisinin üretim maliyetinin 130 dolar olduğu bildiriliyor ve bu geçen yılki A16 Bionic'ten %27 daha fazla. Standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın üretimi de sırasıyla 423 ve 442 dolar ile öncekilerden daha pahalı.

Bu artan maliyetlere rağmen Apple, lansman sırasında iPhone 15 serisinin perakende fiyatını artırmadı ve genel olarak, dört modelin fiyatları iPhone 14 serisiyle aynı kaldı (tek fark Apple bu yıl 128 GB Pro Max modelini kaldırdı).

Bununla birlikte, üretim maliyetleri artmaya devam ederse Apple kâr oranını korumak amacıyla iPhone 16 perakende fiyatlarını artıracak gibi görünüyor.

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