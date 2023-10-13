iPhone 16 Pro Yeni Ultra Geniş Açılı Kamera ile Gelecek!

Apple her yıl bir önceki seriye göre yeni iyileştirmeler ve özellikler getiren yeni bir iPhone serisini piyasaya sürüyor. iPhone 15 serisi kısa süre önce bazı önemli yükseltmelerle piyasaya sürüldü ve şimdi, iPhone 16 Pro modellerinde yer alacak bazı iyileştirmeler ortaya çıktı.

Haber Haitong International Securities'den ünlü analist Jeff Pu'dan geldi. Analistin paylaşımına göre Apple yeni nesil iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'te Qualcomm Snapdragon X75 modem kullanacak. Jeff Pu, bu gelişmenin Apple'ın tedarik zincirindeki kaynaklarına dayandığını iddia ediyor.

Ortaya çıkan yenilikler bununla da sınırlı değil. İddialara göre Apple, iPhone 16 Pro'ları 5x optik zoom için Pro Max varyantıyla aynı 12MP tetra-prizma lensle donatacak. Bu telefoto kameranın yeni bir 48MP ultra geniş açılı lensle kullanıcılara sunulacağı bildiriliyor.

iPhone 16 Pro, 48MP Ultra Geniş Açılı Kamera ile Geliyor

Bu yenilik de özellikle mevcut nesil iPhone'lardaki 12MP ultra geniş kamera ile kıyaslandığında kayda değer bir gelişme olarak görülüyor.

Son olarak Jeff Pu, iPhone 16 Pro serisinin 46Gbps'ye kadar veri hızları sunabilen Wi-Fi 7 standardını destekleyeceğini belirtiyor. Yeni iPhone 16 Pro modellerinin dikkat çeken diğer özellikleri arasında 3nm tabanlı A18 Pro işlemci, 8 GB RAM ve daha hızlı Qualcomm 5G modem yer alıyor.

Peki sizin iPhone 16 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.