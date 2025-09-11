Apple'dan iPhone 16 Almak İsteyenlere Kötü Haber

Apple, merakla beklenen iPhone 17'yi geçtiğimiz gün tanıttı. Hemen ardından internet sitesini de güncelleyen şirket, iPhone 17 modellerini 77.999 TL'den başlayan fiyatlarla sessizce satışa sundu. Ancak şirket bu esnada iPhone 16 için de önemli bir değişiklik yaptı. Artık standart iPhone 16 modeli yalnızca 128 GB depolama alanı ile satışa sunuluyor. Daha önce mevcut olan 256 GB ve 512 GB seçenekleri tamamen kaldırıldı.

Apple’ın Depolama Stratejisindeki Değişiklik

Apple, iPhone 16'yı hala satmaya devam etse de satın alma seçeneklerinde önemli bir değişiklik yaptı. Şirket modelin 128 GB dışındaki bütün satın alma seçeneklerini sitesinden kaldırdı. Bundan sonra bu seçenekleri tercih etmek isteyenler ya iPhone 16 Plus ya da yeni iPhone 17'lerden birini satın almak zorunda.

iPhone 16 (128 GB): 65.999 TL

iPhone 16 Plus (256 GB): 82.999 TL

iPhone 17 (256 GB): 77.999 TL’den başlayan fiyat

iPhone 16'nın 128 GB'lık versiyonu 65.999 TL'den satılıyor. iPhone 16 Plus'ın 256 GB versiyonu ise 82.999 TL. iPhone 17'nin 77.999 TL'den satıldığını düşünecek olursak şirketin bu kararının ardında muhtemelen iki model arasındaki fiyat dengesini koruma isteği yatıyor.

Ayrıca Apple söz konusu satın alma seçenekleri için stok sorunları da yaşıyor olabilir. Şirketin basit bir şekilde stokları yenilemek yerine her yerden satıştan kaldırmayı seçmesi mümkün. Ayrıca Apple'ın iPhone 16 serisinde depolama seçeneklerini sadeleştirerek, iPhone 17’nin daha cazip görünmesini sağlaması da mümkün.