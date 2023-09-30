iPhone 16 Serisinin Tamamı Aynı İşlemciyle Gelebilir!

Tedarik zinciri analisti Jeff Pu'ya göre Apple'ın standart iPhone modellerinde eski işlemcileri kullanma eğiliminden vazgeçeceği ve bunun yerine dört iPhone 16 modelini de A18 serisi işlemciyle donatacağı söyleniyor.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, geçen yılki iPhone 14 Pro modellerinde kullanılan A16 Bionic işlemci tarafından destekleniyor. Öte yandan iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, TSMC'nin 3nm sürecini temel alan en yeni A17 Pro işlemciye sahip.

Pu, Apple'ın dört iPhone 16 modeli için de TSMC'nin N3E olarak bilinen ikinci nesil 3nm işlemci üretim süreci kullanılarak üretilecek olan A18 işlemciyi kullanacağına inanıyor. Bu süreç, iPhone 15 Pro modellerindeki A17 Pro işlemci için kullanılan TSMC'nin birinci nesil 3nm süreci olan N3B'ye kıyasla daha ucuz olacak ve daha iyi verim sağlayacak.

iPhone 16 Serisi A18 ve A18 Pro İşlemcilere Sahip Olacak

Pu ayrıca her bir iPhone 16 modelinde kullanılacak işlemcilere ilişkin tahminlerini de paylaştı. Standart iPhone 16 modellerinin A18 işlemciye sahip olacağına, Pro modellerinin ise A18 Pro işlemcisini kullanacağına inanıyor.

Pu, Apple'ın planlarını tahmin etme konusunda iyi bir geçmişe sahip. Öyle ki kendisi iPhone 15 Pro modellerinin artırılmış 8GB RAM ile donatılacağını ve iPhone 15 Pro Max'in iPhone 14 Pro Max'ten daha yüksek bir satış fiyatına sahip olacağını bildiren ilk kaynaktı.

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