iPhone 16 Serisine Yönelik Yeni İddia: Yepyeni Bir Tuş ile Gelebilir!

Birkaç hafta önce tanıtılan iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, ses kapatma düğmesinin yerini alan ve birden fazla eylemi gerçekleştirebilen Eylem Tuşu özelliğine sahip ancak MacRumors'a göre gelecek yılın iPhone 16 serisi de dâhili olarak "Capture Button" olarak adlandırılan ve kod adı "Project Nova" olan kapasitif bir düğmeyle gelecek.

Rapor, bu yeni tuşun iPhone'un sağ tarafındaki çerçevede, güç düğmesinin konumlandırıldığı yerde ancak daha aşağıda, iPhone 15 modellerinde mmWave oyuğunun olduğu yerde bulunacağını iddia ediyor.

Bu yeni tuşun amacı belli değil ancak iPhone SE'deki ana ekran tuşu gibi çalışması ve fiziksel bir düğmeye basmayı taklit etmesi bekleniyor.

iPhone 16 Yepyeni Bir "Capture Button" ile Geliyor

Kaynak ayrıca "Capture Button"un kuvvet sensörü işlevselliğine sahip olacağını iddia ediyor. Dahası, yalnızca iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te bulunan Eylem Tuşu'nun aksine tüm iPhone 16 serisinde yer alacak, yani standart ve plus modelleri de buna sahip olacak.

Rapor, Apple'ın işlerin beklendiği gibi gitmemesi durumunda bir yedek varyant olarak Capture Button olmayan bir donanım yapılandırması da oluşturduğunu söylüyor.

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