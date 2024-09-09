Serinin En Güçlüsü: iPhone 16 Pro Max Tanıtıldı!

Uzun süredir iddialarla ve sızıntılarla gündemde olan iPhone 16 serisi Apple'ın "It's Glowtime" etkinliğinde tanıtıldı. Serinin en güçlü modeli iPhone 16 Pro Max ise tasarımı, özellikleri ve fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, iPhone 16 Pro Max tam olarak neler sunuyor? İşte iPhone 16 Pro Max hakkında bilmeniz gereken her şey!

iPhone 16 Pro Max Kullanıcılara Neler Sunuyor?

iPhone 16 Pro Max modelinde ekran tarafında önemli bir değişiklik söz konusu. 2023 yılında piyasaya çıkan iPhone 15 Pro Max'te 6,7 inçlik bir ekran kullanan Apple, bu yılki modelde boyutları güncelleyerek ekranı 6,9 inç seviyelerine çıkardı. Bu da cihazın genel boyutlarında bazı değişiklikler olmasına ortam hazırladı.

iPhone 16 Pro Max'in ön tasarımında boyut haricinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. İki nesildir kullanılan Dinamik Ada özelliği yeni modelde de bizleri karşılıyor. Ayrıca, HDR10 ve Dolby Vision destekleyen 120 Hz LTPO Super Retina XDR OLED ekranla geliyor.

iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri şirketin en yeni mobil işlemcisi Apple A18 Pro ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. TSMC'nin N3P 3 nm sürecinden geçen yonga, iki tane 4.05 GHz hızında performans çekirdeği ve dört adet verimlilik çekirdeğine ev sahipliği yapıyor. Dahası, 6 çekirdekli GPU'suyla selefine kıyasla yüzde 20'lik bir performans artışı sunuyor.

İşlemcinin bir diğer önemli tarafı ise selefi A17 Pro'dan yüzde 15 daha hızlı çalışması. Bununla birlikte şirket, yonga setinin bir önceki nesle göre yüzde 20 daha az enerji harcadığını ve bunun da batarya ömrüne olumlu etki yapacağını söylüyor.

Pro'ların standart modellere kıyasla en belirgin farklarından biri de kameraları. Apple, iPhone 16 Pro Max ile bu farklılıkları biraz daha vurguladı. Zira cihaz, iPhone 15 Pro Max'teki f/1.78 diyafram açıklığına sahip 48 Megapiksel geniş açılı ve f/2.8 diyafram açıklığına sahip 12 Megapiksel periskop telefoto kameralarını korusa da ultra geniş açıda ilk değişim başlıyor.

Şirket, iPhone 16 Pro Max'te selefindeki f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 Megapiksel ultra geniş sensörü değiştirerek yerine 48 Megapiksel ultra geniş açı kamerasını getirdi. Ayrıca, bu modelde de güç tuşunun hemen altına yerleştirilen bir deklanşör butonu mevcut. Bu yeni buton, özellikle yatay çekimlerde işleri kolaylaştırıyor ve hafif dokunuşlarla otomatik odaklama gibi önemli işlevleri sağlıyor.

Cihazın ön kamerasında ise bir değişiklik yok. Burada, selefindeki 4K 60 FPS video kaydı yapabilen 12 Megapiksel selfie kamerası devam ediyor. Son olarak, akıllı telefonun Wi-Fi 7 desteği sunduğunu ve bunun bağlantı hızlarını büyük oranda artırdığını söyleyebiliriz.

Özellik Detaylar Ekran Boyutu 6,9 inç Ekran Teknolojisi Super Retina XDR ekran, 6.9 inç (diyagonal) tam ekran, 460 ppi yoğunlukta 2868 x 1320 piksel çözünürlük sunan OLED ekran Ekran Yenileme Hızı 120Hz İşlemci Apple A18 Pro ( 2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU, 6 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine) RAM Duyurulmadı (8 GB olduğu tahmin ediliyor) Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera 48 MP + 12 MP + 12 MP Arka Kamera Video Kaydı 4K / 1080p Ön Kamera 12 MP Ön Kamera Video Kaydı 4K / 1080p Yazılım iOS 18 Batarya Kapasitesi iPhone 16 Pro Max’te 33 saate kadar video oynatma (4.676 mAh olduğu tahmin ediliyor) Kablolu Şarj 40W Ağırlık 225 gram Kalınlık 8,25 mm Renk Seçenekleri Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Doğal Titanyum, Çöl Titanyumu Ek Özellikler Apple Intelligence

iPhone 16 Pro Max Fiyatı

iPhone 16 Pro Max - 256 GB - 99 bin 999 TL

iPhone 16 Pro - 512 GB - 109 bin 999 TL

iPhone 16 Pro - 1 TB - 119 bin 999 TL

Son olarak iPhone 16 Pro modellerinin ön sipariş sürecinin 13 Eylül saat 15:00'da başlayacağını belirtelim. Genel satışlar ise 20 Eylül'de başlayacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 16 Pro Max modeli beklentileri karşılayabilecek mi? Yorumlarda buluşalım...