iPhone 16 Plus Tanıtıldı: Apple’ın Büyük Ekranlı Yeni Yıldızı!

Uzun süredir merak içerisinde beklenen iPhone 16 Plus tanıtıldı. iPhone 16'ya kıyasla daha büyük bir ekrana sahip olan yeni iPhone modeli güçlü donanım bileşenleri ve etkileyici tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

12 Eylül 2023'te düzenlenen Wonderlust etkinliği esnasında iPhone 15 serisi dahil olmak üzere pek çok ürün tanıtılmıştı. Yapılan tanıtımın ardından yeni ürünler merakla bekleniyordu.

9 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen etkinlikte iPhone 16 Plus dahil olmak üzere pek çok ürün duyuruldu. İşte yeni iPhone modeline dair detaylar!

iPhone 16 Plus Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan yeni iPhone modelinde OLED ekran üzerinde 60Hz yenileme hızı sunuyor. Telefon, gücünü 3 nm üretim teknolojisine sahip Apple A18 işlemcisinden alıyor.

2 performans 4 verimlilik olmak üzere toplamda 6 çekirdekten oluşan işlemci iPhone 15'e kıyasla %30, iPhone 14'e kıyasla %50 oranında daha hızlı.

iOS 18 ile birlikte gelecek telefonun yan kısmında yeni bir buton bulunacak. Bu buton sayesinde bazı işlemler kolayca gerçekleştirilebilecek. Telefonda ayrıca denklanşör butonu yer alacak. Bu buton sayesinde fotoğraf çekmek ve video kaydı yapmak çok daha kolay olacak.

8 GB RAM'e sahip telefon 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği sunacak. Telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut.

iPhone 16 Plus Fiyatı

Telefonun 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 899 dolar fiyat etiketi belirlendi.

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