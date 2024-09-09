Deklanşör Tuşu ve Daha Büyük Ekran: iPhone 16 Pro Tanıtıldı!

2024'ün en çok beklenen etkinliği 'It's Glowtime' nihayet gerçekleşti. Apple, lansmanda bugüne dek sızıntılarla gündemden düşmeyen iPhone 16 serisini kullanıcıların beğenisine sundu. Peki, serinin üst düzey özelliklere sahip Pro modeli tam olarak neler sunuyor? İşte iPhone 16 Pro özellikleri ve fiyatı!

iPhone 16 Pro Kullanıcılara Neler Sunuyor?

iPhone 16 Pro modeliyle ilgili ilk önemli değişiklik ekran tarafında. Bilindiği üzere geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 15 Pro modelinde 6,1 inçlik bir ekran kullanıldı. Apple, bu yıl işleri biraz değiştirerek devam modelinde 6,3 inçlik bir ekranla karşımıza çıkıyor. Durum böyle olunca telefonun genel boyutlarında da bazı değişiklikler yaşandı.

iPhone 16 Pro'nun ön tasarımında bir değişiklik yapılmadığını söyleyebiliriz. İki nesildir devam eden Dinamik Ada, yeni modelde de kullanılıyor. Bununla birlikte, HDR10 ve Dolby Vision gibi özellikleri destekleyen 120 Hz LTPO Super Retina XDR OLED bir ekrana ev sahipliği yapıyor.

iPhone 16 Pro, Apple'ın en güçlü mobil işlemcisi olan Apple A18 Pro'dan güç alıyor. TSMC'nin N3P 3 nm sürecinden üretilen yonga seti, iki adet 4.05 GHz hızında çalışan performans çekirdeği ve dört adet verimlilik çekirdeğiyle geliyor. Bununla birlikte, selefinden yüzde 20 daha hızlı olan 6 çekirdekli grafik işlem birimi, oyun, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi alanlarda adından söz ettiriyor.

İşlemci, selefinden A17 Pro'dan tam olarak yüzde 15 daha hızlı çalışıyor. Bununla birlikte, yüzde 20 oranında daha az enerji harcıyor. Tabii, bu durum doğal olarak batarya ömrü açısından çok olumlu bir gelişme diyebiliriz.

Pro modellerinin en önemli farklarından biri de kameraları. Apple, bu kapsamda iPhone 16 Pro'da bazı kritik değişikliklerle karşımıza çıkıyor. Cihaz, selefi iPhone 15 Pro'da kullanılan f/1.78 diyafram açıklığına sahip 48 Megapiksel geniş açılı ve f/2.8 diyafram açıklığına sahip 12 Megapiksel periskop telefoto kameralarına sahip olsa da, ultra geniş açı sensöründe işler değişiyor.

Şirket, selefindeki f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 Megapiksel ultra geniş sensörünün çözünürlüğünü yeni modelde 48 Megapiksele yükseltti. Ayrıca, üründe yeni bir deklanşör butonu kullanıldığını belirtelim. Güç tuşunun hemen altında yer alan yeni buton, yatay konumda fotoğraf çekimini kolaylaştırmasının yanı sıra hafif dokunuşla otomatik odaklama gibi bazı önemli işlevleri de yerine getirebiliyor.

Cihazın ön kamerasında ise bir değişiklik yok. Burada, selefindeki 4K 60 FPS video kaydı yapabilen 12 Megapiksel selfie kamerası devam ediyor. Son olarak, akıllı telefonun Wi-Fi 7 desteği sunduğunu ve bunun bağlantı hızlarını büyük oranda artırdığını söyleyebiliriz.

Özellik Detaylar Ekran Boyutu 6,3 inç Ekran Teknolojisi Super Retina XDR ekran, 6.3 inç (diyagonal) tam ekran, 460 ppi yoğunlukta 2622 x 1206 piksel çözünürlük sunan OLED ekran Ekran Yenileme Hızı 120Hz İşlemci Apple A18 Pro ( 2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU, 6 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine) RAM Duyurulmadı (8 GB olduğu tahmin ediliyor) Depolama Seçenekleri 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera 48 MP + 12 MP + 48 MP Arka Kamera Video Kaydı 4K / 1080p Ön Kamera 12 MP Ön Kamera Video Kaydı 4K / 1080p Yazılım iOS 18 Batarya Kapasitesi iPhone 16 Pro’da 27 saate kadar video oynatma (3.577 mAh olduğu tahmin ediliyor) Kablolu Şarj 40W Ağırlık 194 gram Kalınlık 8,25 mm Renk Seçenekleri Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Doğal Titanyum, Çöl Titanyumu Ek Özellikler Apple Intelligence

iPhone 16 Pro Fiyatı

iPhone 16 Pro - 128 GB - 82 bin 999 TL

iPhone 16 Pro - 256 GB - 87 bin 999 TL

iPhone 16 Pro - 512 GB - 97 bin 999 TL

iPhone 16 Pro - 1 TB - 107 bin 999 TL

Son olarak iPhone 16 Pro modellerinin ön sipariş sürecinin 13 Eylül saat 15:00'da başlayacağını belirtelim. Genel satışlar ise 20 Eylül'de başlayacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 16 Pro modeli beklentileri karşılayabilecek mi? Yorumlarda buluşalım...