Merakla Beklenen iPhone 16 Tanıtıldı: Büyüleyici Özellikler Sunuyor!

Uzun süredir merak içerisinde beklenen yeni iPhone modeli tanıtıldı. Etkileyici bir görünüme sahip olan iPhone 16 güçlü donanımı ve kullanışlı özellikleri ile telefon kullanımını bambaşka bir boyuta taşıyor.

12 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen Wonderlust etkinliği sırasında iPhone 15 serisi dahil olmak üzere pek çok ürün tanıtılmıştı. Yapılan tanıtımın ardından yeni ürünler merakla bekleniyordu.

9 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen etkinlikte iPhone 16 dahil olmak üzere pek çok ürün duyuruldu. İşte yeni iPhone modeline dair detaylar!

iPhone 16 Özellikleri

Yeni iPhone modeli gücünü Apple A18 modelinden alıyor. A18, 2 performans ve 4 verimlilik olmak üzere toplamda 6 çekirdekten oluşuyor. Bu işlemci, iPhone 15'e kıyasla %30, iPhone 14'e kıyasla %50 oranında daha hızlı.

Üst düzey masaüstü bilgisayarlara bile meydan okuyan yeni işlemci ayrıca Apple A16 Bionic'ten %30 oranında daha az güç kullanıyor. A18, %17 oranında daha fazla sistem belleği bant genişliğine sahip.

iPhone 16, yeni optimizasyonlar sayesinde oyunlarda %30 daha yüksek performans sunuyor. iPhone 16, Resident Evil 7 Biohazard ve Assassin's Creed: Mirage gibi AAA oyunlarını destekliyor. Ayrıca Honor of Kings: World oyunu da iPhone 16'da oynanabilecek.

iPhone 16, A18 ve gelişmiş güç yönetimiyle birlikte pil ömründe büyük bir artış sağlayan daha büyük bir pile kavuşuyor.

Beş farklı renk seçeneği sunan telefonun yan kısmında yeni bir buton bulunuyor. Kolayca erişilebilen yerde konumlanan buton çeşitli işlemler pratik şekilde gerçekleştirilebilecek. Cihazda ayrıca denklanşör butonu da yer alıyor. Denklanşör butonu ile fotoğraf ve video çekmek çok daha pratik olacak.

6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 60Hz yenileme hızı sunuyor. 8 GB RAM'e sahip telefon 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği ile birlikte gelecek.

Yeni telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı bulunuyor. Telefon diğer renk seçeneklerinin yanı sıra yeni mavi renk seçeneğiyle birlikte gelecek.

iPhone 16 Fiyatı

Telefonun 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 799 dolar fiyat etiketi belirlendi.

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