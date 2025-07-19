iPhone 17 Air'in Zayıflığı Ortaya Çıktı: Bu Detay Kullanıcıyı Üzer

Apple hayranları her yeni modelde olduğu gibi iPhone 17 Air için de heyecanlı. Ancak uzmanlara göre bu kadar heyecan sonunda hayal kırıklığına uğratabilir. Çünkü daha piyasaya çıkmamış olan bu yeni nesil iPhone modelinin büyük bir zaafı var. Günümüzde telefonların gücü, kamerası ve yapay zekâ desteği kadar pil kapasitesi de önemli. iPhone 17 Air ise daha şimdiden bu konuda sınıfta kaldığını gösterdi.

iPhone 17 Air, sonbahar aylarında piyasaya çıkacak ve şimdiye kadarki en ince kasa tasarımına sahip olacak. Bunu daha önce iPhone'larda görmedik. Ancak incelik, beraberinde küçük boyutlu bir pil de getiriyor. iPhone 17 Air'in pil kapasitesi ortaya çıktı.

iPhone 17 Air Batarya Kapasitesi Çok Düşük

iPhone 17 Air'in batarya kapasitesinin 3000 mAh değerini aşmayacağı belirtiliyor. Önceki söylentilerde bu kapasitenin 2800 mAh civarında olacağı iddia edilmişti. iPhone 16 serisi telefonlar ile basit bir karşılaştırma yaparak bu değerin çok düşük olduğunu kolayca anlayabiliriz:

iPhone 16 Pro Max : 4685 mAh

: 4685 mAh iPhone 16: 3561 mAh

Apple, ince kasa telefon üretmek için pilden çok büyük bir taviz vermiş. Kağıt üzerinde batarya çok düşük görünse de detaylı test sonuçları cihaz piyasaya sürüldükten sonra gerçekleşecek.

iPhone 17 Air'e Özel Pil Kılıfı

Apple'a yakın kaynaklara göre şirket, iPhone 17 Air için özel olarak geliştirdiği bir pil kılıfını da piyasaya sürecek. Bu kılıf, pil dayanıklığını belli ölçüde artıracak. Yapılan testlerde kullanıcılarının %60-70'inin bir günü şarj ihtiyacı duymadan tamamladığı ortaya çıkmış. Ancak diğer iPhone 17 modellerinde bu değer %80-90 seviyelerinde kaydedildi.

iOS 26 ile gelen, arka planda yapılan küçük performans ayarlamaları ile pil ömrünü uzatan "Adaptif Güç Yönetimi" özelliğiyle bu değer biraz daha artırılabilir. Yine de 2800 mAh batarya, günümüz akıllı telefonlarında görmediğimiz, eskide kalmış bir değer. Eğer siz batarya gücüne önem verenlerdenseniz, en iyi batarya performansına sahip telefonlar yazımızı inceleyerek kendinize uygun telefonu bulabilirsiniz.