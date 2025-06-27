iPhone 17 Modelleri Elinize Sığmayabilir: Apple Ekranları Büyütüyor!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, önümüzdeki eylül ayında merakla beklenen iPhone 17 serisini tanıtacak. Yeni modeller ile ilgili geçmişte pek çok yeni iddia ortaya atılırken, bugün cihazlar hakkında yeni bir sızıntı daha ortaya çıktı.

Şirkete yakınlığı ile tanınan bazı kaynaklar, yaklaşmakta olan iPhone 17 modellerinin ekran boyutlatları ile ilgili önemli bilgileri sosyal medyada paylaştı. Buna göre yeni serideki modeller, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 16 cihazlarından daha büyük ekran boyutlarına sahip olacak. İşte detaylar!

iPhone 17 Serisinin Ekran Boyutları Ortaya Çıktı

Çin merkezli kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, iPhone 17 selefi iPhone 16’ya kıyasla daha büyük bir ekranla piyasaya sürülecek. İddilar serinin ana modelinin 6.1 inç yerine 6.3 inçlik bir ekrana sahip olacağını gösteriyor.

Ortaya çıkan bu bilgilerin hemen ardından açıklamalarda bulunan sektör kaynaklı analister, tüm yeni modellerin muhtemel ekran boyutlarını paylaştı. Buna göre iPhone 17 modellerinin ekran boyutları şu şekilde olacak:

iPhone 17: 6.3 inç

iPhone 17 Air: 6.6 inç

iPhone 17 Pro: 6.3 inç

iPhone 17 Pro Max: 6.9 inç

Yeni telefon ile ilgili ortaya çıkan sızıntılar yalnızca ekranla sınırlı değil. ana iPhone 17 modelinin, genel olarak büyük değişiklikler getirmeyeceği söyleniyor. Tasarımın genel olarak iPhone 16 ile benzer olacağı ve hatta yeni telefonun da A18 işlemci ve 8 GB RAM ile birlikte geleceği söyleniyor.

Öte yandan yeni cihaz, eski modellere kıyasla ekran hızı ve ön kamera tarafında bazı yenilikler içerebilir. Söylentiler yeni telefonun 120Hz ekran yenileme hızına ve 24 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olacağını işaret ediyor. Bu değerler iPhone 16 modelinde yalnızca 60 Hz ve 12 MP'ydi.

Apple’ın iPhone 17 serisini geleneği bozmayarak bu yıl da eylül ayının ikinci haftasında tanıtması bekleniyor. Gelişmeler için takipte kalın!