Apple Bu Kez Renklerle Büyüleyecek: iPhone 17’nin Tanıtım Rengi Ortaya Çıktı!

Bu ayın başlarında gerçekleştirdiği WWDC 2025 etkinliğinin ardından odağını tamamen yeni iPhone 17 serisine çeviren Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni akıllı telefonlarını tanıtacak. Yeni seriyle ilgili bugüne kadar birçok detay sızdırılmış olsa da hâlâ netlik kazanmayan bazı noktalar var. Bunlardan biri de cihazların hangi renk seçenekleriyle piyasaya sürüleceği.

Ancak kısa süre önce bu konuda dikkat çekici bir sızıntı ortaya çıktı. Apple’a yakın kaynakların aktardığına göre, serinin standart modeli olacak iPhone 17 için kullanılacak lansman rengi henüz kesinleşmedi. Şirketin bu konuda son kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

iPhone 17 Yeşil veya Mor Renk Seçeneği İle Tanıtılacak

Güvenilir kaynaklara göre Apple, iPhone 17'nin tanıtım gecesinde öne çıkaracağı ilk renk seçeneğine henüz kesin olarak karar vermedi. Şirketin, tıpkı selefi iPhone 16’da olduğu gibi yeni modelini beş farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürmesi bekleniyor. Ancak lansmanda vurgulanacak özel renk için Apple'ın, pastel tonlara yakın yeşil ve mor seçenekleri arasında kararsız kaldığı belirtiliyor.

Bazı analistler mor rengin öne çıkma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ifade ederken, bazıları ise her iki rengin de hâlâ eşit şansa sahip olduğunu dile getiriyor. Her durumda hem mor hem de yeşil tonunun iPhone 17’nin resmi renk yelpazesinde yer alacağı neredeyse kesinleşmiş durumda.

Renk seçenekleriyle ilgili bilgiler şu an için sınırlı olsa da, iPhone 17’nin teknik özelliklerine dair pek çok detay şimdiden gün yüzüne çıktı. Gelin hep beraber telefonun teknik taraftaki detaylarına da bir göz atalım.

iPhone 17 Özellikleri

İddialara göre yeni iPhone 17, selefi iPhone 16’da kullanılan A18 çipinin yeniden üretilmiş bir versiyonundan güç alacak. Söz konusu çip, TSMC'nin ikinci nesil 3nm üretim süreci olan N3E ile üretilecek. Yeni modelin tıpkı iPhone 16 gibi 8 GB RAM ile de geleceği söyleniyor. Öte yandan telefonun tasarım tarafında aynı kalıp RAM ve depolama tarafında bazı yükseltmeler ile geleceği de ortaya atılan iddialar arasında.

Öte yandan cihazın ekran ve kamera tarafında önemli bir gelişmeye sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aktarılanlara göre 6.3 boyutuyla seleflerine göre daha büyük bir ekran deneyimi sunacak iPhone 17, geçmişte iPhone'ların pek çok kez eleştirilen düşük ekran hızı seviyesinden farklı olarak 120 Hz'lik ekranla birlikte gelecek. Ayrıca cihazın 24 MP'lik bir ön kamerayı da bünyesinde barındırması bekleniyor.

Özellikle ekran ve kamera tarafındaki yenilikler, iPhone 16’daki 6.1 inçlik 60Hz ekran ve 12 megapiksel ön kameraya kıyasla ciddi bir iyileşme anlamına geliyor. Eylül ayına geldiğimizde telefon hakkında ortaya atılan bu iddiaların gerçek olup olmadığını öğreneceğiz. Gelişmeler için takipte kalın!