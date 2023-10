iPhone 17'ye Yönelik İlk Söylentiler: Pil Kapasitesi Büyük Ölçüde Artacak!

Henüz herkes iPhone 15 serisine ulaşabilmiş değil, keza iPhone 16 serisinin tanıtımına bile daha en az 11 ay var ancak bugün, Apple cihazları hakkında tahminleriyle herkesi şaşırtmayı başaran TF International'ın Apple analisti Ming-Chi Kuo'dan iPhone 17 serisine yönelik yeni söylentiler ortaya çıktı.

Kuo'nun Medium'daki yazısı, Reçine Kaplı Bakır (RCC) anakartların iPhone'a geleceğini belirtiyor. RCC anakartın kalınlığını azaltabilir, hatta bir miktar iç alan açabilir. Ayrıca bu kartlar fiber içermediğinden anakart üzerinde delik açmayı da kolaylaştırabilir.

Tabii Apple'ın testlerinde RCC'nin çok kırılgan olduğu ve bu aşamada düşme testlerini geçemediği de söylentiler arasında. Kuo, Ajinomoto'nun dünyadaki en büyük RCC malzemesi tedarikçisi olduğunu belirtiyor ve Ajinomoto'nun 2025'in üçüncü çeyreğinden önce RCC'nin dayanıklılığını artırabilmesi hâlinde, bu teknolojinin Apple tarafından iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max/Ultra'da kullanılan anakartlarda kullanılabileceğini söylüyor.

