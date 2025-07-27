Bir Yetmedi, İkincisi Yolda: iPhone 17 Pro İçin "Yok Artık" Dedirtecek İddia!

Apple, her yıl olduğu gibi geçtiğimiz eylül ayında da yeni iPhone serisini tanıttı. Bu defa sahneye çıkan ise iPhone 16 serisiydi. Gerek performansıyla gerekse sunduğu yeniliklerle dikkatleri üzerine çeken bu seri, kullanıcılar tarafından oldukça ilgi gördü. Şimdi ise gözler iPhone 17 ailesine çevrilmiş durumda.

Mevcut bilgilere göre iPhone 17 serisi standart, Air, Pro ve Pro Max olmak üzere dört modelden oluşacak ve bu kez Plus modeli seride yer almayacak. Son olarak ise iPhone 17 Pro modeline ait kamera özellikleriyle ilgili önemli bir sızıntı yaşandı. Buna göre Apple, önemli yükseltmeler planlıyor.

iPhone 17 Pro Kamera Yenilikleri Gün Yüzüne Çıktı!

Apple’a yakınlığıyla bilinen haber kaynaklarından MacRumors, iPhone 17 için hazırlanan bir reklamla ilgili dikkat çekici bilgilere ulaştı. Anonim bir kaynak tarafından paylaşılan bu sızıntıya göre teknoloji devi, yeni amiral gemisi modelinde üç büyük yeniliğe yer vermeye hazırlanıyor. Bu iddiaların doğru olup olmadığı şimdilik bilinmiyor fakat firmanın kamera tarafında önemli adımlar atacağı konuşuluyor.

İddialara göre iPhone 17 Pro ile birlikte telefoto lensin optik yakınlaştırma seviyesi 5x’ten 8x’e çıkarılacak ve bu lens, farklı odak uzaklıklarına hareket edebilecek şekilde tasarlanacak. İkinci dikkat çekici yenilik ise fotoğraf ve video çekimine yönelik “Pro Kamera Uygulaması” olacak. Bu uygulama, profesyonel kullanıcılar için daha gelişmiş ayarlar ve kontroller sunabilir.

En dikkat çekici söylenti ise oldukça şaşırtıcı. Buna göre iPhone 17 Pro’nun üst kısmında yeni bir kamera kontrol butonunun yer alacağı konuşuluyor. Bildiğiniz üzere Apple, iPhone 16 serisinde ilk kez fiziksel bir kamera kontrol tuşu sunmuştu. Görünen o ki iPhone 17 Pro ile birlikte ikinci bir kamera butonu da geliyor. Bu butonun hangi işlevi göreceğiyse belirsiz.

Bu üç iddianın doğru olup olmadığını, iPhone 17 serisi tanıtıldığında hep birlikte göreceğiz.

iPhone 17 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple, iPhone 17 serisini eylül ayında tüketicilerin karşısına çıkaracak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple'ın yeni akıllı telefonlarından beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.