iPhone 17 Pro'nun Rengarenk Silikon Kılıfları Ortaya Çıktı!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, uzun bir süredir merakla beklenen yeni iPhone 17 serisini piyasaya sürmek için hazırlıklarını sürdürürken, lansman tarihi yaklaştıkça yeni telefonlar hakkında da daha fazla sızıntı teknoloji gündemine geliyor.

Son olarak serinin en dikkat çeken modellerinden iPhone 17 Pro'nun silikon kılıf seçenekleri ortaya çıktı. Görünüşüe göre Apple, bu yıl kullanıcılara daha fazla renk seçeneğe sahip kılıflar sunarak kişiselleştirilebilirliği ön planda tutacak. İşte detaylar!

iPhone 17 ve 17 Pro İçin 8 Farklı Silikon Kılıf Yolda

Sektörel kaynakların aktardığı bilgilere göre Apple, bu yıl piyasaya süreceği iPhone 17 serisi için hem FineWoven isimli kılıf seçeneklerini yenilecek hem de uzun bir süredir piyasada tuttuğu silikon kılıfların renk seçeneğini artıracak. Öyle ki iPhone 17 ve iPhone 17 Pro modelleri için 8 farklı renkte silikon kılıf satışa sunulacak.

Sızdırılan görüntülere göre, yeni silikon kılıflar içerisinde hem daha öncesinde görülmeyen yeni renk seçeneklerini hem de eski serilerde kullanılan bazı tanıdık tonlar mevcut olacak. İşte 17 Pro için tasarlanan yeni silikon kılıfların renk seçenekleri:

Koyu Turuncu

Soluk Turuncu

Çim Yeşili

Deniz Mavisi

Sis Moru

Gri Mavi

Koyu Mavi

Görsellerden de anlaşılacağı üzere yeni kılıflar hem canlı hem de pastel tonları bir arada bulunduruyor. Apple'ın nihai hedefi, yeni kılıflarla birlikte hem renk seçeneklerini hem de renk tonlarını çeşitlendirerek kullanıcılara daha kişiselleştirilebilir bir deneyim sağlamak.

Silikon Kılıflar Yeni Özelliklere Sahip Olacak

İddialara göre yeni kılıfların tek yeni özelliği artan renk seçenekleri olmayacak. Sıvı silikon malzemesi sayesinde yumuşak dokunuşlu ve mat bir yapıya sahip olan bu aksesuarlar, böylelikle elde rahat bir tutuş sağlarken kaymayı da engelliyor.

Apple'ın ayrıca, bazı kullanıcıların önemsediği kordon desteği için kılıflara özel kesimler uyguladığı da belirtiliyor. Önceki aksesuarlarda olduğu gibi, yeni kılıfların da MagSafe uyumluluğuna sahip olması bekleniyor. Ayrıca şirketin silikon kalitesini artırdığı ve toz partiküllerinin yapışmasını engelleyecek yeni bir kaplamayı da kılıflarına eklediği henüz doğrulanmayan iddialar arasında.

Peki siz iPhone 17 Pro'nun yeni silikon kılıfları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.