iPhone 17 Pro, Görünce Sinirinizi Bozacak Bir Tasarım Değişikliğiyle Gelecek!

Apple'ın eylül ayında tanıtacağı yeni iPhone 17 serisine yönelik heyecan giderek artıyor. Lansman tarihine aylar olmasına rağmen cihazlarla ilgili birçok detay şimdiden gün yüzüne çıktı. Son olarak, yeni akıllı telefonların tasarımında bir logo değişikliği olacağına dair çıkan iddiaları doğrulayan en net görseller ortaya çıktı.

Sektör kaynakları tarafından paylaşılan yeni görüntüler, özellikle iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin beklenen tasarımını netleştirdi. Yeni görseller, başta Apple logosunun konumundaki değişiklik olmak üzere, yeni cihazlarda yer alacak diğer önemli tasarım detaylarını da gözler önüne seriyor. İşte detaylar!

Sızdırılan son görsellere göre iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde önemli bir tasarım değişikliği yaşanacak. Apple logosu, önceki serilerin aksine, telefonun gövdesinin daha alt kısmına, merkeze yakın bir noktaya konumlandırılacak. Bu durum, logonun cihazın toplam yüksekliğine göre artık daha aşağıda görüneceği anlamına geliyor. Zira eski modellerde logo telefonun dikey orta hizasında yer alıyordu.

Bu logo değişikliği, MagSafe aksesuarlarının görünümünü de doğrudan etkileyecek. Bilmeyenler için MagSafe kılıflar, arka yüzeyde tam çember şeklinde bir mıknatıs dizilimine sahipti. Ancak yeni konumlandırılan logonun MagSafe nedeniyle kapanmaması için mıknatısların alt tarafına bir kesik ekleneceği iddia ediliyor. Bu iddia da yeni tasarım görsellerinde mevcut.

Bu detayların yanı sıra, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde kamera adasının önemli ölçüde değişeceği iddiasıyla bu görselde de karşılaşıyoruz. Zira görselde kamera adasının, telefonların tüm genişliğini kapsayacak şekilde genişletildiğini görmek mümkün.

Cihazların yeni tasarım dilinde yeni bir detay daha dikkat çekiyor. Aktarılanlara göre kamera çıkıntısının altında, alüminyum çerçevede cam bir bölüm yer alacak. Telefonun alüminyum çerçevesi ile bu yeni cam bölüm arasındaki geçişin net bir şekilde ayırt edilebildiği görülüyor.

