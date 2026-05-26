Türkiye'de 132.999 TL'ye Satılan iPhone 17 Pro Max'in Üretim Maliyeti Ne Kadar?

Apple’ın geçtiğimiz yılın eylül ayında piyasaya sürdüğü iPhone 17 Pro Max an itibarıyla mobil pazarın en pahalı cihazlarından birisi. Peki böylesine güçlü bir akıllı telefonun üretim maliyeti ne kadar? Bu içeriğimizde bir iPhone 17 Pro Max’in ne kadara üretildiğine göz atacağız.

Apple üretim maliyeti gibi kritik detayları açıklayan bir firma değil. Zira sadece Apple özelinde değil, neredeyse hiçbir marka sattığı ürünlerin aslında çok daha ucuza üretildiği bilgisini paylaşmaz. Ancak iPhone 17 Pro Max üzerinden yapılan bir parça analizi telefonun yaklaşık ne kadara üretildiğini gözler önüne seriyor. Tabii bunların doğrulanmamış bilgiler olduğunu da belirtelim.

Buna göre ABD’de 1.199 dolar ve Türkiye’de ise 132.999 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkan iPhone 17 Pro Max’in toplam bileşen maliyeti yaklaşık 408,13 dolar (18.735 TL) seviyesinde. Kısacası akıllı telefonun ekran, işlemci, kamera ve diğer tüm donanım parçalarının üretim maliyeti bu tutar civarında diyebiliriz.

iPhone 17 Pro Max'in En Pahalı Parçası Hangisi?

Paylaşılan bilgilere göre iPhone 17 Pro Max’in en pahalı parçası Apple A19 Pro işlemcisi. Toplamda 90,85 dolarlık maliyete sahip bu donanımın ardından 90 dolarlık 5G modem geliyor. Hemen ardından ise 80 dolarlık kamera sensörleri ve ekran karşımıza çıkıyor. Akıllı telefonun bileşen fiyat listesi şu şekilde;

Parça Maliyet Gövde 20.79 dolar (954 TL) Batarya 4.10 dolar (188 TL) 256 GB depolama birimi 20.59 dolar (945 TL) RAM 21.80 dolar (1000 TL) A19 Pro İşlemci 90.85 dolar (4.171 TL) 5G Modem 90.00 dolar (4.141 TL) Kamera Sistemi 80.00 dolar (3.672 TL) Ekran 80.00 dolar (3.672 TL)

Üretim Maliyeti ve Satış Fiyatı Arasındaki Fark Kâr Olarak Apple'ın Kasasına mı Giriyor?

Buna kısaca hayır diyebiliriz. Zira Apple işlemci teknolojilerine çok yüksek bütçeler ayırıyor. Aynı zamanda kamera geliştirmeleri ve iOS işletim sistemi üzerinde yaptığı çalışmaların maliyetlerini de ekliyor. Sadece bunlarla sınırlı değil. Küresel üretim ağı, kalite kontrol süreçleri, lojistik operasyonlar, pazarlama harcamaları, fiziksel mağaza giderleri ve müşteri hizmetleri gibi birçok ek detay da üretim maliyetinin üzerine ekleniyor. Bu doğrultuda markanın da kar edeceği düzeyde bir fiyat etiketi belirleniyor.

Editörün Yorumu

iPhone 17 Pro Max'in toplam bileşen maliyetinin 408,13 dolar (18.735 TL) olması beni çok fazla şaşırtmadı. Fakat marka 1.199 dolarlık bir adet iPhone 17 Pro Max'ten direkt olarak 790 dolar kâr etmiyor. Zira yukarıda da belirttiğim üzere marka bu maliyetin üzerine halihazırda yaptığı birçok kalemdeki harcamasını yansıtıyor.