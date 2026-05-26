Powerbank'leri Bile Kıskandıracak Ucuz Android Telefon Geliyor

TECNO'nun bütçe dostu Android telefonu Pova 8 5G'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefon sertifika platformlarında görüldü. Yakında tanıtılması beklenen telefonda MediaTek tarafından geliştirilen telefonda orta sınıf bir işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca uzun pil ömrü sunacak.

TECNO Pova 8 5G'nin BIS ve TDRA Sertifikaları Ne İşe Yarıyor?

Android 16 tabanlı HIOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen TECNO Pova 8, LK6 model numarası ile birlikte BIS ve TDRA sertifikaları aldı. Bu sertifikalar, telefonun kalite ve güvenlik açısında standartlara uygun olduğu anlamına geliyor. BIS ve TDRA sertifikaları ayrıca lansmanın çok yakında olduğunu da gösteriyor.

TECNO Pova 8 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Dimensity 7100

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj : 45W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HIOS 16

TECNO Pova 8 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

TECNO'nun yeni telefonu, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayırca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Pova 7 5G'de 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

TECNO Pova 8 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Pova 8'in ekranı 6,7 inç civarında büyüklüğe sahip olabilir. Cihaz ayrıca 144Hz yenileme hızı sunabilir. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin web sayfasında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli bir değerdir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Pova 7 5G'de 6,78 inç ekran boyutu, 1080 x 2460 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı ve 900 nit parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 900 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

TECNO Pova 8 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7100 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 90 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu arada 6 nm bir işlemci, 12 nm işlemciye kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sergiliyor.

Dimensity 7100 işlemcisinin Infinix Note Edge ve TECNO Pova Curve 2'de de yer aldığını belirtelim. Bu arada Pova 7 5G'de ise sekiz çekirdeğe sahip Dimensity 7300 Ultimate bulunuyor. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları çalıştırabildiğini belirtelim.

TECNO Pova 8 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO Pova 8 5G'nin'nin 2026 yılının haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve rnek seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Pova 7 5G, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

TECNO Pova 8 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Spark 40 Pro 4G, Spark Slim ve Camon 40 dahil olmak üzere TECNO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pova 8 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

TECNO Pova 8 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Pova 8 5G için 157 dolar (7 bin 206 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pova 8 5G, önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacak. Buna göre yeni telefon, 180 dolar (8 bin 262 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 16 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapıldığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

TECNO Pova 8 5G'nin orta segment telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Öncelikle yüksek yenileme hızının önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise akıcı ekran deneyimi sağlaması. Cihazın ayrıca yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu arada telefonun PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum.