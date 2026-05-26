Türk Oyuncuların Oynamadan Duramadığı PC Oyunları Belli Oldu

Valve, her hafta düzenli olarak oyuncuların en çok hangi oyunları satın aldığını gösteren liste yayınlıyor. Bu hafta yayınlanan liste ise 19-26 Mayıs 2026 tarih aralığında PC oyuncularının Steam'de en çok hangi oyunlara harcama yaptığını gözler önüne serdi. Listeye damgasını vuran oyun ise Playground Games'in yeni yarış oyunu oldu.

Türk Oyuncular, Steam'de En Çok Hangi Oyunları Satın Aldı?

Steam'de 19-26 Mayıs tarihlerinde en çok satın alınan oyun, Forza Horizon 6 oldu. Bu oyun aslında ön siparişe açıldığı dönemden bu yana en çok satılanlar listesinin en üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Açık dünya bir oynanış sunan yapımın bu kadar çok sevilmesinin en önemli sebebinin Japonya haritasını içermesi olduğu düşünülüyor. Serinin geçmişten zaten sadık bir kitleye sahip olan geliştiriciler, bu oyunda yüzlerce araç ve gelişmiş sürüş deneyimi sağlıyor.

Hayatta kalma oyunları arasında yer alan Subnautica 2, listenin ikinci sırasında konumlandı. Aslına bakacak olursanız bu oyunun başarısı da ilk oyundan geliyor. Çok oyunculu bir oyun olması, gelişmiş üs kurma sistemi içermesi ve daha birçok faktör sayesinde geçen hafta olduğu gibi bu hafta da çok satılanlar listesine damgasını vurdu.

Dünya, Steam'de En Çok Hangi Oyunlara Para Harcadı?

Forza Horizon 6 Subnautica 2 LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Paralives Deep Rock Galactic: Rogue Core 007 First Light Warhammer 40,000: Space Marine 2 Subnautica Total War: Warhammer III Red Dead Redemption 2

Dünyada en çok satılan iki oyun, Türk oyuncuların en çok para harcadığı ilk iki oyun ile aynı kaldı. Türkiye en çok satılan yedinci oyun konumundaki LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, dünyanın en çok satın aldığı üçüncü oyun oldu. Bunu da simülasyon oyunları arasında yer alan Paralives takip etti. söz konusu yapım, oldukça kapsamlı özelleştirme seçeneği sunuyor. Buna karakterler ve evler de dahil. Şu an dijital oyun mağazasında "çok olumlu" derecelendirmeye sahip.

Dünyada en çok satın alınan beşinci oyun, Deep Rock Galactic: Rogue Core oldu. Bu oyun, FPS oyunları arasında yer alıyor. Bilim kurgu temalı yapım, 4 oyuncuya kadar çok oyunculu oynama imkânı sunuyor. Ghost Ship Games tarafından geliştirilen yapımda basit ekipmanlarla başlayıp ilerledikçe daha gelişmiş silahlar ve yetenekler elde ettiğiniz bir oyun.

Editörün Yorumu

Forza Horizon 6 ve Subnautica 2'nin elde ettiği başarı, benim için şaşırtıcı olmadı. Her iki oyun da piyasaya sürülmeden önce hâlihazırda oldukça büyük bir oyuncu kitlesine sahipti. Geliştiriciler, oyunculara gerçekten üzerinde çalışıldığı hissedilen iyi bir oyun sunarak beklentileri karşılamayı başardı. O yüzden sonraki birkaç hafta da onların ilk 10'da kalmaya devam edeceğini düşünüyorum.