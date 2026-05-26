iPhone 17 Pro Max İlk 10'a Giremedi: Ekranı En İyi Akıllı Telefonlar

Akıllı telefonlarda ekran kalitesi çok önemli. Zira satın aldığınız cihaz ne kadar güçlü olursa olsun iyi bir ekrana sahip değilse tüm bu özelliklerin gerçekten hiçbir anlamı kalmıyor diyebiliriz. Peki an itibarıyla ekranı en iyi akıllı telefonlar hangileri? İşte merak edilen detaylar!

En İyi Ekrana Sahip Akıllı Telefonlar - Mayıs 2026

DxOMark’ın verilerine göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon Google Pixel 10 XL oldu. Toplamda 161 puana sahip modelin hemen ardından 160 puanlı Google Pixel 10 ve Galaxy S25 Ultra geliyor. Listenin üçüncü sırasında 158 puana sahip Google Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Galaxy S25 Edge yer alıyor. Dördüncü sırada ise 157 puan alan Galaxy S25 ve Galaxy S25+ bulunuyor.

iPhone 17 Pro Max DxOMark'ın ekran değerlendirmesinden 151 puan alarak 26. sıraya yerleşti.

İşte en iyi ekrana sahip akıllı telefonlar;

Model Fiyat Ekran Google Pixel 10 Pro XL $1299 161 Google Pixel 10 $899 160 Samsung Galaxy S25 Ultra $1299 160 Google Pixel 9 Pro $999 158 Google Pixel 9 Pro XL $1099 158 Samsung Galaxy S25 Edge $1099 158 Honor Magic6 Pro $1299 157 Samsung Galaxy S25 $799 157 Samsung Galaxy S25+ $999 157 Google Pixel 10 Pro Fold $1799 156

Google Pixel 10 Pro XL Ekran Özellikleri Neler?

Google Pixel 10 Pro XL, 6,8 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızı ve 1344 x 2992 piksel çözünürlük sunan OLED bir ekrana sahip. Aynı zamanda yüzde 88 oranında bir ekran/gövde oranına ve 3.300 nit parlaklığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte ekranın Gorilla Glass Victus 2 teknolojisiyle korunduğunu da belirtelim.

AMOLED/OLED teknolojisi LCD panellere kıyasla siyah renkleri en gerçekçi tonuyla gösterebiliyor. Bununla birlikte diğer renkleri de gayet canlı bir şekilde görebiliyorsunuz.

Google Pixel 10 Ekran Özellikleri Neler?

Google Pixel 10’da 6,3 inçlik 120 Hz yenileme hızını ve 1080 x 2424 piksel çözünürlüğü destekleyen OLED bir ekran karşımıza çıkıyor. Bu panel 3.000 nit parlaklığı destekliyor. Öte yandan akıllı telefonda yüzde 86'lık bir ekran/gövde oranı ve Gorilla Glass Victus 2 koruma teknolojisi bulunuyor.

Ekran yenileme hızlarının yüksek olması web sayfası kaydırmalarında, menü geçişlerinde ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde etmenizi sağlıyor.

Galaxy S25 Ultra Ekran Özellikleri Neler?

Galaxy S25 Ultra’nın ekranı 6,9 inç boyutlarında ve AMOLED teknolojisine sahip. Ek olarak 120 Hz yenileme hızını ve 1440 x 3120 piksel çözünürlüğü desteklediğini söyleyebiliriz. %92,5 ekran/gövde oranıyla gelen akıllı telefonun ekranı Gorilla Armor 2 koruma teknolojisiyle korunuyor.

Ekrandaki parlaklığın yani nit değerinin yüksek olması özellikle güneş ışığının yoğun olduğu durumlarda ekrandaki içeriklerin görünmemesi gibi sorunların önüne geçiyor.

Editörün Yorumu

Akıllı telefonlarda ekran performansı benim için çok önemli. Zira halihazırda kullandığım akıllı telefon 120Hz yenileme hızlarını ve 1.5K çözünürlüğü destekliyor. Bu sayede hem akıcı bir ekran deneyimi elde edebiliyorum hem de içerikleri keskin ve net bir şekilde görebiliyorum. Ancak iPhone 17 Pro Max'in ekran performansında bu kadar geride kalması da beni fazlasıyla şaşırttı diyebilirim.