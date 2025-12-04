iPhone 17 Pro’da Dikkat Çeken Eksik: Eski Modellerde Vardı!

Apple, geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı iPhone 17 serisiyle akıllı telefon pazarında tüm dikkatleri üzerine çekti. Selefine göre ciddi yenilikler sunan bu yeni aile, ABD’li teknoloji devinin satışlarda ciddi bir ivme yakalamasına da katkı sağladı. Kısacası kullanıcıların büyük bölümü yeni seriyi olumlu karşıladı.

Kısa süre önce ise serinin Pro modeliyle ilgili dikkat çekici bir eksik ortaya çıktı. iPhone 16 Pro’da bulunan fakat iPhone 17 Pro’da yer verilmeyen bu özellik birçok kullanıcıyı hayal kırıklığına uğrattı. İşte ayrıntılar...

iPhone 17 Pro Kamerasında Önemli Eksiklik!

iPhone 17 Pro, iPhone 16 Pro ve önceki modellere göre oldukça gelişmiş bir kamera deneyimi sunuyor. Ancak Apple’ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre portre modunda gece modu desteği bu modelden kaldırıldı. Bu özellik önceki iPhone Pro modellerinde ise hâlâ kullanılabilir durumda.

Özellikle sık fotoğraf çeken kullanıcılar için önemli olan bu özellik, karanlık ortamlarda portre modu ile çok daha iyi sonuçlar alınmasını sağlıyordu. 2020’den bu yana tüm Pro modellerinde yer alan gece modunun iPhone 17 Pro’da bir anda kaldırılması ise birçok kullanıcıyı şaşırttı.

Kullanıcılardan gelen tepkilerin artması durumunda Apple’ın bu özelliği bir yazılım güncellemesiyle geri getirmesi mümkün olabilir. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ise önümüzdeki aylarda göreceğiz. Gözler teknoloji devinde.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 17 Pro'da yer almayan özelliği kullanıyor muydunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.