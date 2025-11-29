550 Bin TL'lik Özel iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Altın ve Zümrütle Kaplı!

Telefon özelleştirme alanının en dikkat çekici markalarından Caviar, uzun süredir merakla beklenen "Secret Love" koleksiyonunu yeniledi. Şirket, 2025 yılına özel olarak hazırlanan bu yeni seri ile birlikte iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerini yeniden tasarladı.

Romantizm, kutlama coşkusu ve mevsimsel zarafet gibi duygusal temalar üzerine kurulan yeni özel cihazlar Apple'ın amiral gemisi telefonlarını gerek eşsiz tasarımıyla gerekse de dudak uçuklatan fiyatlarıyla adeta birer koleksiyon parçasına dönüştürüyor. İşte detaylar!

Caviar'ın İmzalı Yeni iPhone 17 Pro Modelleri Neler Sunuyor?

Marka yeni koleksiyonu ile birlikte iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri için dört farklı versiyon tasarladı. Bu versiyonlar arasındaki en gözde tasarım ise Zümrüt Ağacı (Emerald Tree) isimli modelde bulunuyor. Koyu yeşil deri, altın kaplama mücevher detayları ve Noel süslerini andıran bordo vurgular ile dikkat çeken bu model daha can alıcı ve sıcak bir görünüme sahip.

Serinin bir diğer versiyonu ise Karamel olarak adlandırılıyor. Sıcak karamel tonlarında hakiki deri üzerine kırmızı ve beyaz vurguların işlendiği bu tasarım, arka yüzeyde yer alan altın kaplama çiçek motifleri ile lüks mücevher markalarını da yansıtıyor.

İşlenmiş gümüş kamelya çiçeğiyle serinin en dikkat çekici parçalarından biri olan Fleur de Lumière isimli bir diğer model ise zarif detaylarıyla dikkat çekerken derin tonlu deri, mücevher emayesi ve 24K altın gibi yüksek kaliteli malzemelere ev sahipliği yapıyor.

Serinin "Dans Eden Kalpler" isimli son versiyonu ise Kkyu mavi deri bir arka plan üzerinde iç içe geçmiş altın kaplama çizgileriyle öne çıkıyor. Cihazın yüzeyine yerleştirilen kalp şeklindeki sedef işlemeler, ince mücevherat motiflerinden ilham alınmış. Caviar, bu varyantı hafifliğe ve ritme bir saygı duruşu olarak konumlandırıyor.

Fiyatları Dudak Uçuklatıyor

Caviar, koleksiyondaki her bir telefonun fiyat kullanılan el işçiliği ve materyallerin kalitesine göre belirlediğini ifade ediyor. Dans Eden Kalpler modeli 10.200 dolarlık (433.449 TL) fiyat etiketiyle serinin en erişilebilir versiyonuyken, Zümrüt Ağacı ve Karamel modelleri 11.630 dolardan (492.942 TL) listeleniyor.

Fleur de Lumière ise 13.060 dolarlık (554.984 TL) fiyatıyla koleksiyonun en pahalı seçeneği olarak öne çıkıyor. Tüm bu özel modeller, şu an itibarıyla Caviar’ın resmi internet sitesi üzerinden siparişe açılmış durumda.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.