Apple'ın Gizli Projesi İfşa Oldu: iPhone 17 Artık Sokaklarda Geziyor

Merakla beklenen iPhone 17'den yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar Apple'ın yeni telefonları hakkında tasarım, kamera ve boyut gibi pek çok bilgi edindik. Hatta tanıtılacak modellerin her birinin üç boyutlu dosyaları internette dolaşmaya başladı bile. Bu doğrultuda iPhone 17 serisi ile ilgili emin olduğumuz bir şey varsa o da kendinden önceki modellerden daha farklı görüneceği. İşte tam da bu nedenle Apple'ın merakla beklenen yeni modeli test edilirken görüntülendi.

iPhone 17, San Francisco Sokaklarında Görüntülendi

iPhone 17 modelinin prototipi San Francisco sokaklarında görüntülenmiş olabilir. Skyfops isimli bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşımda güneş gözlüklü bir kişinin elinde iki iPhone tuttuğu görülüyor. Bunlardan biri iPhone 15 ya da iPhone 16 gibi güncel ve bilinen bir modelken diğeri ise siyah bir kılıf içinde tamamen gizlenmiş durumda.

I just spotted a test development iPhone in the wild 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/iS3PtKWqxJ — Fox Pupy 🦊🧡 (@Skyfops) July 28, 2025

Elbette ki her telefon kılıfında olduğu gibi bunda da kamera, flaş ve LiDAR sensörleri için açıklıkları bulunuyor. Ancak bu yerleşim mevcut iPhone'lara değil, sızdırılan iPhone 17 Pro görsellerine uyuyor. Oldukça kalın bir kasa içerisine gizlenen telefon test ediliyor gibi duruyor. . Fotoğraflarda görülen ikinci kişinin güvenlik görevlisi olduğu ve test cihazı her kullanıldığında görüntüyü engellemeye çalıştığı tahmin ediliyor.

Bilmeyenler için San Francisco, Apple'ın genel merkezinden pek de uzak değil. Bu nedenle cihazı farkllı kullanım senaryolarında test etmek içn oraya götürmüş olabilirler. AppleInsider'ın konuyla ilgili hazırladığı video, fotoğraftaki dikkat çekici detayları ve bilmeniz gerekenleri gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? iPhone 17 serisinin her sene aynı telefon argümanını değiştireceğine inanıyor musunuz? Yoksa Apple yine mi beklentileri karşılamakta zorlanacak? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.