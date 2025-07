Apple'ın Gizli Projesi İfşa Oldu: iPhone 17 Artık Sokaklarda Geziyor

Merakla beklenen iPhone 17'den yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar Apple'ın yeni telefonları hakkında tasarım, kamera ve boyut gibi pek çok bilgi edindik. Hatta tanıtılacak modellerin her birinin üç boyutlu dosyaları internette dolaşmaya başladı bile. Bu doğrultuda iPhone 17 serisi ile ilgili emin olduğumuz bir şey varsa o da kendinden önceki modellerden daha farklı görüneceği. İşte tam da bu nedenle Apple'ın merakla beklenen yeni modeli test edilirken görüntülendi.

iPhone 17 modelinin prototipi San Francisco sokaklarında görüntülenmiş olabilir. Skyfops isimli bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşımda güneş gözlüklü bir kişinin elinde iki iPhone tuttuğu görülüyor. Bunlardan biri iPhone 15 ya da iPhone 16 gibi güncel ve bilinen bir modelken diğeri ise siyah bir kılıf içinde tamamen gizlenmiş durumda.

I just spotted a test development iPhone in the wild 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/iS3PtKWqxJ