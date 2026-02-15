Türkiye'de 107 Bin TL'ye Satılan iPhone 17 Pro Yurt Dışında Bedava Oldu! Üstüne Para da Veriyorlar

Apple'ın Türkiye'de 107 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla sattığı iPhone 17 Pro için ne yazık ki küçük bir servet ödemek gerekiyor. Bu nedenle ülkemizde satın almak pek de kolay değil. Özelilkle asgari ücret kazananlar için. Mevzubahis model, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketi Verizon tarafından bedava verilmeye başlandı.

iPhone 17 Pro, Yurt Dışında Verizon Abonelerine Ücretsiz Veriliyor

Apple'ın geçtiğimiz yılın eylül ayında piyasaya sürdüğü mobil cihaz, seleflerine kıyasla daha yenilikçi tasarımı ve güçlü özellikleri ile dikkat çekmeyi başardı. Türkiye'de her ay binlerce adet satan telefonun fiyatı ise maalesef ülkemizde biraz yüksek. Aslında bunun sebebi Apple'ın pahalıya satması değil, Türkiye'de uygulanan vergiler.

Yurt dışında ise durum biraz farklı. Öyle ki cihazın resmi satış fiyatı piyasa ortalamasına oldukça yakın. Yani diğer amiral gemilerinden daha pahalı değil. Bu durumda bazı şirketler de müşteri kazanmak için iPhone'u kullanarak dikkat çekici kampanyalar düzenliyor. Daha önce Verizon'un bu şirketlerden biri olduğunu görmüştük. Şimdi yine benzer bir kampanya daha başlattı.

ABD merkezli telekomünikasyon firması Verizon, müşterilerine iPhone 17 Pro sunmaya başladı. Normalde 1099 dolara satılan akıllı telefona bedava şekilde sahip olmak içinse sadece iki şart var. Bunlar sırasıyla her şeyin sınırsız olduğu Unlimited Ultimate tarifesine abone olmak ve bu tarifede 36 ay boyunca kalmak. Üstelik yeni veya mevcut müşteri fark etmiyor.

Unlimited Ultimate tarifesinin aylık ücretiyse 90 dolar. Üstelik bu fiyat otomatik ödeme aktif edildiğinde ve aynı sözleşme ile birden fazla hat açıldığında 52,50 dolara kadar düşüyor.

Şirketin açıkladığı detaylara göre Verizon, aslında telefonun bedelini 36 aya bölerek her ay fatura tutarına dahil ediyor ancak aynı tutarda indirim de uyguluyor. 36 ayın sonunda ise cihaz borcu sıfırlanmış oluyor. Tabii bu süre sona ermeden aboneliğini sonlandıran kullanıcıların kalan borcu ödemesi gerekeceğini de söyleyelim. Bu durumda kampanya iptal ediliyor ve telefon ücretsiz olmaktan çıkıyor.

Bu arada Unlimited Ultimate abonesi olanlara iPhone 17 Pro ile birlikte 200 dolarlık hediye kartı da verildiğini belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.