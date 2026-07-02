KIA Niro Makyajlandı: Elektrikli Motora Veda!

KIA, ilk kez 2022 yılında yollara çıkan ikinci nesil Niro modelini makyajladı. İç ve dış tasarımında önemli değişiklikler yaşanan modelin motor seçenekleri de değişti. Elektrikli otomobiller konusunda piyasanın iddialı markalarından olan KIA, oldukça şaşırtıcı bir karar alarak Niro modelinin elektrikli versiyonunu seçenekler arasında çıkardı.

Yeni KIA Niro'nun Tasarımında Neler Değişti?

KIA, yenilenen Niro modelinde markanın yeni tasarım felsefesini benimsemiş görünüyor. Yenilenen modelde Koreli üreticinin diğer modellerinden de görmeye alıştığımız dikey formlu aydınlatma elemanları bizleri karşılıyor. T formlu bir LED ışık imzasına sahip olan farlar, oldukça ince tasarlanan ön ızgara ile birbirine doğru uzanıyor.

Arka bölüme geçtiğimizde daha dikey stop lambaları biraz daha kalınlaştığını ve LED grafiklerinin değiştiğini görüyoruz. En büyük değişiklik ise plakalığın arka tampona taşınması olmuş. Arka bölümde böylece pürüzsüz bir tasarıma kavuşan aracın, daha premium bir görüntüye kavuştuğunu söyleyebiliriz.

Yeni KIA Niro'nun İç Mekan Tasarımı Nasıl?

Yenilenen modelde ne büyük değişiklik iç mekanda gerçekleşiyor. Çift ekrana sahip kavisli bir panel ile sunulan aracın bilgi-eğlence sistemi ekranı 12,3 inç boyutuna ulaşmış. Yeni modelde standart olarak sunulan dijital gösterge panelinin boyutu ise 4 inç olarak açıklandı. Ancak istenildiği takdirde bu ekran da 12,3 inç olarak tercih edilebilecek.

Teknoloji anlamında önemli bir adım atan KIA Niro'da markanın 'Connected Car Navigation Cockpit (ccNC)' olarak adlandırılan bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Bu sistem üzerinden YouTube, Netflix ve Disney+ gibi özelliklere ulaşmak mümkün olacak. Yenilenen modelde ayrıca ısıtma/havalandırmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi ve Harman Kardon ses sistemi de yine seçenekler arasında.

2027 KIA Niro Ne Kadar Güvenli?

Koreli üretici makyajlanan modelinde standart olarak sürücü destek sistemlerinin sayısını da artırmış. Yenilenen KIA Niro'da giriş paketinden itibaren yaya ve güvenlik algılama özelliğine sahip Ön Çarpışma Önleme Asistanı, şerit ortalamalı Adaptif Hız Sabitleyici, Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı, uygulama üzerinden aracın parkına imkan sunan Akıllı Park Asistanı gibi özellikler sunulacak.

Yeni KIA Niro Hangi Motor Seçeneğine Sahip Olacak?

EV3, EV6 ve EV9 gibi modellere elektrikli otomobil piyasasında adından söz ettirmeyi başaran KIA, yenilenen Niro'nun elektrikli versiyonunu seçenekler arasında kaldırıyor. Şirket, kompakt segmentte yer alan elektrikli KIA EV3 modeline marka içersinden bir rakip istememiş gibi görünüyor. Koreli üretici ayrıca Niro'nun şarj edilebilir hibrit versiyonunu da model gamından çıkarmış durumda.

Makyaj operasyonunun ardından KIA Niro Avrupa pazarında sadece hibrit güç ünitesi ile boy gösterecek. Yeni Niro'nun kaputunun altında 1,6 litrelik atmosferik GDI motora eşlik eden bir elektrikli ünite bulunacak. Toplamda 139 beygir güç üretebilecek olan araç, gücünü 6 ileri çift kavrama şanzımanla ön tekerleklere iletecek. 0-100 km/s hızlanmasını 11,3 saniyede tamamlayan hibrit otomobilin azami hızı ise 170 km/s olarak açıklandı.

Yeni modelin en güçlü yanı kuşkusuz yakıt tüketimi olacak. KIA, yeni modelinin şehir içi kullanımda 100 kilometrede 4,44 litre yakıt tükettiğini belirtiyor. Hibrit KIA Niro'nun uzun yoldaki tüketimi 100 kilometrede 5,23 litre olarak açıklandı. Koreli üreticinin verilerine göre aracın karma tüketimi ise 4,8 L/100km.

Yeni KIA Niro Ne Zaman Satışa Sunulacak?

KIA Niro ülkemizde şu anda sadece elektrikli versiyonu ile satışta. Yeni nesilde ise bu durum değişecek. Yeni modelin yaz mevsimi bitmeden Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor. Makyajlı KIA Niro'nun ülkemizde ne zaman sunulacağını ise henüz bilmiyoruz.

Editörün Yorumu

KIA Niro, sahip olduğu farklı tasarım ile segmentinde her zaman dikkat çekici modeller arasında yer almıştır. Şimdi ise elektrikli versiyonuna veda etmesi ile KIA Niro için artık yolun sonuna yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Koreli üretici muhtemelen bundan sonra yoluna 'EV' takısı alan elektrikli modellerle devam edecek.

Diğer yandan aracın hibrit motoru sahip olduğu düşük yakıt tüketimi ile oldukça dikkat çekecektir. Özellikle son dönemde hibrit otomobillere olan ilginin artması KIA Niro için bir şans olabilir. Yeni model, ülkemizde de uygun fiyattan satılması durumunda şık tasarımı ve düşük yakıt tüketimi ile ciddi satış rakamlarına ulaşabilir.