Microsoft'tan Kritik Hata: Apar Topar Silmek Zorunda Kaldı!

Microsoft ve Apple, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin başında geliyor ve birçok alanda birbiriyle rekabet hâlindeler. Peki, siz hiç rakip olduğunuz bir şirketin ürününü över miydiniz? Microsoft'un son hatası, en büyük rakiplerinden biri olan Apple'ı dolaylı yoldan övmesine neden oldu.

Microsoft Yanlışlıkla Apple'ı Övdü

Microsoft, X (eski adıyla Twitter) hesaplarından biri olan Microsoft Surface'te bir gönderi yayınladı. Bu gönderide Surface Pro'nun tanıtımını yaptı. Cihazı "en iyi araştırma arkadaşı" olarak tanımlayan şirket, gönderinin açıklamasında onunla neler yapılabileceğine kısaca değinerek işlevselliğini öne çıkardı.

Buraya kadar her şey normal görünüyor ancak tuhaflıklar, X gönderisinde yer verilen fotoğrafa yakından bakıldığında başlıyor. Görselde aslında bir iPad yoktu, Surface Pro vardı ama ilginç bir şekilde cihaz Apple tarafından geliştirilen işletim sistemi iPadOS'i çalıştırıyordu.

Bu tuhaf durum, X'te kullanıcılar tarafından bırakılan topluluk notu ile keşfedildi. Ekranın üst ve alt kısmına dikkat çekilen notta bunun iPadOS'ten alındığı belirtildi. Oysaki Surface Pro, iPadOS'i çalıştırmıyor. Büyük bir olasılıkla ekran sonradan değiştirildi ancak bu küçük ayrıntı gözden kaçtı. Microsoft da bu beklenmedik hata yüzünden dolaylı yoldan Apple'ı övmüş oldu.

Microsoft, Hatayı Fark Eder Etmez Gönderiyi Kaldırdı

Teknoloji devi, topluluk notunun eklenmesinden kısa bir süre sonra gönderiyi apar topar kaldırdı. Bu yaşanan olayla ilgili Microsoft tarafından henüz bir açıklama gelmezken bu paylaşım, X'teki teknoloji tutkunları tarafından konuşulmaya devam ediliyor.

Peki, siz Microsoft'un rakibini yanlışlıkla övmesine yol açan bu paylaşımla ilgili ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.