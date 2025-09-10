iPhone 17 Serisi Performans Testine Girdi! Bu Telefonlar Aşırı Güçlü
Güçlü işlemcileriyle öne çıkan iPhone 17 serisi Geekbench'te görüntülendi. Peki, yeni iPhone'lar performans testinde kaç puan aldı? İşte detaylar!
Apple tarafından düzenlenen etkinlikte iPhone 17 serisi dahil birçok teknolojik ürün tanıtıldı. iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört farklı modelden oluşan seri kısa süre önce Geekbench testinde görüntülendi. Bununla beraber telefonların nasıl bir performans sergilediği belli oldu.
iPhone 17 Serisi Geekbench'te Kaç Puan Aldı?
iPhone 17 tek çekirdek testinde 3 bin 608 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 810 puana ulaştı. 5,6 mm kalınlığıyla bu zamana kadarki en ince iPhone olma ünvanına sahip olan iPhone Air tek çekirdek testinde 3 bin 674 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 824 puan aldı.
iPhone 17 Pro tek çekirdke testinde 3 bin 523 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9 bin 28 puana ulaştı. iPhone 17 Pro Max tek çekirdek testinde 3 bin 781 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9 bin 679 puan aldı. iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro'da Apple A19 Pro, iPhone 17 ve iPhone Air'de ise Apple A19 işlemcisi bulunuyor.
|Model
|Tek çekirdek
|Çoklu çekirdek
|RAM
|İşlemci
|Depolama
|iPhone 17
|3.608 puan
|8.810 puan
|LPDDR5x 8 GB
|A19
|NVMe
|iPhone Air
|3.674 puan
|8.824 puan
|LPDDR5x 12 GB
|A19 Pro
|NVMe
|iPhone 17 Pro
|3.523 puan
|9.028 puan
|LPDDR5x 12 GB
|A19 Pro
|NVMe
|iPhone 17 Pro Max
|3.781 puan
|9.679 puan
|LPDDR5x 12 GB
|A19 Pro
|NVMe
iPhone 17 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.3 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1206 × 2622 (FHD+) piksel, 460 ppi
- Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Ceramic Shield Glass (Gen 2)
- İşlemci: Apple A19
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB (512 GB seçeneği mevcut)
- Arka Kamera: 48 MP ana (f/1.6, OIS, 26 mm) + 48 MP ultra geniş (f/2.2, 120°), 2x kayıpsız yakınlaştırma
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 60 fps, HDR/Dolby Vision; ağır çekim 1080p 120/240 fps
- Ön Kamera: 18 MP (f/1.9, AF, TrueDepth)
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 60 fps, HDR/Dolby Vision; 1080p 120 fps
- Batarya: 3692 mAh
- Şarj Hızı: Bilinmiyor
- Kablosuz Şarj: 25W
iPhone Air Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.5 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1260 × 2736 (FHD+) piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Ceramic Shield Glass (Gen 2)
- İşlemci: Apple A19 Pro
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB (512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut)
- Arka Kamera: 48 MP, f/1.6, OIS (Sensor-shift), 2x kayıpsız zoom
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 60fps, HDR, Dolby Vision, 1080p 120/240fps ağır çekim
- Ön Kamera: 18 MP, f/1.9, TrueDepth, AF
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 60fps, HDR, Dolby Vision, 1080p 120fps ağır çekim
- Batarya: 3149 mAh
- Şarj Hızı: Bilinmiyor
- Kablosuz Şarj: 20W
iPhone 17 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.3 İnç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1206x2622 piksel (FHD+)
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Ceramic Shield Glass (Gen2)
- İşlemci: Apple A19 Pro
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 12 MP geniş açılı kamera
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS
- Batarya: 4.252 mAh
- Şarj Hızı: Bilinmiyor
- Kablosuz Şarj: 25W
iPhone 17 Pro Max Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.9 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1320 × 2868 (FHD+) piksel, 460 ppi
- Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Ceramic Shield Glass (Gen 2)
- İşlemci: Apple A19 Pro
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB (512 GB / 1 TB / 2 TB seçenekleri mevcut)
- Arka Kamera: 48 MP ana (f/1.78, OIS) + 48 MP telefoto (periskop, 4x optik zoom, OIS) + 48 MP ultra geniş (f/2.2, 120°), 2x kayıpsız yakınlaştırma
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 60 fps, Apple ProRes / ProRes RAW, HDR/Dolby Vision; 4K 120 fps ve 1080p 240 fps ağır çekim
- Ön Kamera: 18 MP (f/1.9, AF, TrueDepth)
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 60 fps (HDR/Dolby Vision ve ProRes), 1080p 120 fps
- Batarya: 5.088 mAh
- Şarj Hızı: Bilinmiyor
- Kablosuz Şarj: 25W
Vergiler Olmasaydı Yeni iPhone'lar Kaç TL Olurdu?
Vergiler olmasaydı iPhone 17'ler Türkiye'de kaç TL'ye satılırdı hiç merak ettiniz mi? Bu videoda iPhone 17'lerin vergisiz fiyatını hesapladık.
iPhone 17 Serisi Türkiye Fiyatları ve Depolama Seçenekleri
|Model
|256 GB
|512 GB
|1 TB
|2 TB
|iPhone 17
|77.999 TL
|89.999 TL
|–
|–
|iPhone Air
|97.999 TL
|109.999 TL
|121.999 TL
|–
|iPhone 17 Pro
|107.999 TL
|119.999 TL
|131.999 TL
|–
|iPhone 17 Pro Max
|119.999 TL
|131.999 TL
|143.999 TL
|168.999 TL