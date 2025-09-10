iPhone 17 Serisi Performans Testine Girdi! Bu Telefonlar Aşırı Güçlü

Apple tarafından düzenlenen etkinlikte iPhone 17 serisi dahil birçok teknolojik ürün tanıtıldı. iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört farklı modelden oluşan seri kısa süre önce Geekbench testinde görüntülendi. Bununla beraber telefonların nasıl bir performans sergilediği belli oldu.

iPhone 17 Serisi Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

iPhone 17 tek çekirdek testinde 3 bin 608 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 810 puana ulaştı. 5,6 mm kalınlığıyla bu zamana kadarki en ince iPhone olma ünvanına sahip olan iPhone Air tek çekirdek testinde 3 bin 674 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 824 puan aldı.

iPhone 17 Pro tek çekirdke testinde 3 bin 523 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9 bin 28 puana ulaştı. iPhone 17 Pro Max tek çekirdek testinde 3 bin 781 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9 bin 679 puan aldı. iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro'da Apple A19 Pro, iPhone 17 ve iPhone Air'de ise Apple A19 işlemcisi bulunuyor.

Model Tek çekirdek Çoklu çekirdek RAM İşlemci Depolama iPhone 17 3.608 puan 8.810 puan LPDDR5x 8 GB A19 NVMe iPhone Air 3.674 puan 8.824 puan LPDDR5x 12 GB A19 Pro NVMe iPhone 17 Pro 3.523 puan 9.028 puan LPDDR5x 12 GB A19 Pro NVMe iPhone 17 Pro Max 3.781 puan 9.679 puan LPDDR5x 12 GB A19 Pro NVMe

iPhone 17 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.3 inç

6.3 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1206 × 2622 (FHD+) piksel, 460 ppi

1206 × 2622 (FHD+) piksel, 460 ppi Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Ceramic Shield Glass (Gen 2)

Corning Ceramic Shield Glass (Gen 2) İşlemci: Apple A19

Apple A19 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB (512 GB seçeneği mevcut)

256 GB (512 GB seçeneği mevcut) Arka Kamera: 48 MP ana (f/1.6, OIS, 26 mm) + 48 MP ultra geniş (f/2.2, 120°), 2x kayıpsız yakınlaştırma

48 MP ana (f/1.6, OIS, 26 mm) + 48 MP ultra geniş (f/2.2, 120°), 2x kayıpsız yakınlaştırma Arka Kamera Video Kaydı: 4K 60 fps, HDR/Dolby Vision; ağır çekim 1080p 120/240 fps

4K 60 fps, HDR/Dolby Vision; ağır çekim 1080p 120/240 fps Ön Kamera: 18 MP (f/1.9, AF, TrueDepth)

18 MP (f/1.9, AF, TrueDepth) Ön Kamera Video Kaydı: 4K 60 fps, HDR/Dolby Vision; 1080p 120 fps

4K 60 fps, HDR/Dolby Vision; 1080p 120 fps Batarya: 3692 mAh

3692 mAh Şarj Hızı: Bilinmiyor

Bilinmiyor Kablosuz Şarj: 25W

iPhone Air Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.5 inç

6.5 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 × 2736 (FHD+) piksel

1260 × 2736 (FHD+) piksel Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Ceramic Shield Glass (Gen 2)

Corning Ceramic Shield Glass (Gen 2) İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB (512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut)

256 GB (512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut) Arka Kamera: 48 MP, f/1.6, OIS (Sensor-shift), 2x kayıpsız zoom

48 MP, f/1.6, OIS (Sensor-shift), 2x kayıpsız zoom Arka Kamera Video Kaydı: 4K 60fps, HDR, Dolby Vision, 1080p 120/240fps ağır çekim

4K 60fps, HDR, Dolby Vision, 1080p 120/240fps ağır çekim Ön Kamera: 18 MP, f/1.9, TrueDepth, AF

18 MP, f/1.9, TrueDepth, AF Ön Kamera Video Kaydı: 4K 60fps, HDR, Dolby Vision, 1080p 120fps ağır çekim

4K 60fps, HDR, Dolby Vision, 1080p 120fps ağır çekim Batarya: 3149 mAh

3149 mAh Şarj Hızı: Bilinmiyor

Bilinmiyor Kablosuz Şarj: 20W

iPhone 17 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.3 İnç

6.3 İnç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1206x2622 piksel (FHD+)

1206x2622 piksel (FHD+) Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Ceramic Shield Glass (Gen2)

Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 12 MP geniş açılı kamera

12 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS Batarya: 4.252 mAh

4.252 mAh Şarj Hızı: Bilinmiyor

Bilinmiyor Kablosuz Şarj: 25W

iPhone 17 Pro Max Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.9 inç

6.9 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1320 × 2868 (FHD+) piksel, 460 ppi

1320 × 2868 (FHD+) piksel, 460 ppi Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Ceramic Shield Glass (Gen 2)

Corning Ceramic Shield Glass (Gen 2) İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB (512 GB / 1 TB / 2 TB seçenekleri mevcut)

256 GB (512 GB / 1 TB / 2 TB seçenekleri mevcut) Arka Kamera: 48 MP ana (f/1.78, OIS) + 48 MP telefoto (periskop, 4x optik zoom, OIS) + 48 MP ultra geniş (f/2.2, 120°), 2x kayıpsız yakınlaştırma

48 MP ana (f/1.78, OIS) + 48 MP telefoto (periskop, 4x optik zoom, OIS) + 48 MP ultra geniş (f/2.2, 120°), 2x kayıpsız yakınlaştırma Arka Kamera Video Kaydı: 4K 60 fps, Apple ProRes / ProRes RAW, HDR/Dolby Vision; 4K 120 fps ve 1080p 240 fps ağır çekim

4K 60 fps, Apple ProRes / ProRes RAW, HDR/Dolby Vision; 4K 120 fps ve 1080p 240 fps ağır çekim Ön Kamera: 18 MP (f/1.9, AF, TrueDepth)

18 MP (f/1.9, AF, TrueDepth) Ön Kamera Video Kaydı: 4K 60 fps (HDR/Dolby Vision ve ProRes), 1080p 120 fps

4K 60 fps (HDR/Dolby Vision ve ProRes), 1080p 120 fps Batarya: 5.088 mAh

5.088 mAh Şarj Hızı: Bilinmiyor

Bilinmiyor Kablosuz Şarj: 25W

iPhone 17 Serisi Türkiye Fiyatları ve Depolama Seçenekleri