iPhone 17 Serisinin Kamerası Sızdırıldı! Bu Değişiklik Beklenmiyordu

Uzun süredir merakla beklenen iPhone 17 serisine dair sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde iPhone 17 Air prototipi ortaya çıkmıştı Bu kez ise yeni iPhone'ların ön kamerası ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

iPhone 17 Serisinin Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Analist Jeff Pu tarafından ortaya atılan iddiaya göre iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere toplamda dört farklı modelden oluşacak iPhone 17 serisi 24 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ile birlikte gelecek.

Analist Ming-Chi Kuo ise daha önce iPhone 17 serisinden en az bir modelin 24 megapiksel ön kameraya sahip olacağını öne sürmüştü. Kuo, bu yükseltmenin görüntü kalitesini önemli ölçüde geliştireceğini belirtti. iPhone 16 serisindeki telefonların tamamının 12 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olduğunu belirtelim.

Pu, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin 12 GB RAM'e sahip olacağını iddia etti. Ayrıca bu telefonların arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kameranın yanı sıra 48 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kameranın da yer alacağını öne sürdü. Bir önceki seride 12 MP telefoto kamera tercih edilmişti.

iPhone 17 ve iPhone 17 Air'in A19, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin ise A19 Pro işlemci ile birlikte gelmesi bekleniyor. Yeni iPhone'ların eylül ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor.

