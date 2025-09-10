iPhone 17 Serisinin RAM ve Batarya Kapasiteleri Belli Oldu

Apple'ın iPhone 17 serisini tanıtmasının ardından açıklanmayan RAM ve batarya kapasiteleri de netleşti. Şirket bu bilgileri genelde ön plana çıkarmasa da Xcode 26 üzerinden ortaya çıkan veriler ve Avrupa Birliği etiketleme zorunluluğu sayesinde cihazların donanım detayları doğrulandı. Yeni modellerle birlikte RAM miktarlarında ciddi bir artış yaşanırken, batarya tarafında da özellikle Pro modellerinde kayda değer bir yükseliş dikkat çekiyor.

iPhone 17 Serisinin RAM ve Batarya Kapasiteleri Ortaya Çıktı

Xcode 26 kayıtlarına göre iPhone 17 serisi RAM miktarları şöyle:

iPhone 17: 8 GB

iPhone 17 Air: 12 GB

iPhone 17 Pro: 12 GB

iPhone 17 Pro Max: 12 GB

Geçen yılın iPhone 16 ailesinde tüm modeller 8 GB RAM ile gelmişti. Bu yıl özellikle Air ve Pro modellerdeki yükseliş, Apple’ın performans tarafında daha güçlü bir deneyim hedeflediğini gösteriyor.

Batarya tarafında da resmi değerler paylaşıldı. Avrupa Birliği’nde zorunlu hale gelen enerji etiketleri, iPhone 17 serisinin kapasitelerini ortaya çıkardı:

iPhone 17: 3.692 mAh (+%3,7 artış)

iPhone 17 Air: 3.149 mAh

iPhone 17 Pro: 4.252 mAh (+%18,7 artış)

iPhone 17 Pro Max: 5.088 mAh (+%8,6 artış)

Bu değerler, geçtiğimiz günlerde sızan düzenleyici verilerle örtüşüyor. Ancak bazı modellerde SIM kart yuvası bulunmaya devam ettiği için, kapasite farklarının SIM ve eSIM versiyonları arasında nasıl şekilleneceği net değil. Özellikle eSIM modellerinde, kaldırılan SIM yuvasının yarattığı boşluk daha büyük bataryalarla doldurulmuş durumda.

iPhone 17 serisi, RAM kapasitesindeki artış ve daha büyük bataryalarıyla performans ve pil ömrü konusunda kullanıcıları tatmin etmeyi hedefliyor. Özellikle Pro modellerdeki iyileştirmeler, seriyi önceki nesle göre daha cazip hale getiriyor. Ancak fiyatların yüksekliği, bu avantajların kullanıcıya nasıl yansıyacağını belirleyecek en önemli faktör olacak.