WhatsApp, Büyük Beklentilerle Sunulan Özelliği Kaldırıyor

WhatsApp, büyük beklentilerle kullanıma sunduğu özelliklerden birini kaldırma kararı aldı. Şirket, bu özellik ile ilgili geriye hiçbir izin kalmamasını sağlayacak adımlar atmaya hazırlanıyor. Şu andan itibaren kullanıma kapatılmaya başlanan özellik, çok yakın bir zamanda tamamen tarihin tozlu rafları arasında yerini alacak gibi görünüyor.

WhatsApp Hangi Özelliği Kullanımdan Kaldırıyor?

WhatsApp, uzun bir zamandan beri kullanımda olan üç boyutlu avatar oluşturma ve kullanma özelliğini kullanımdan kaldırmaya başladı. Bu alınan karardan hem Android hem iOS kullanıcıları etkileniyor. Henüz tüm kullanıcıların erişimine kapatılmamış olsa da yakın zamanda hiçbir kullanıcı tarafından erişilemez hâle gelecek.

WhatsApp Avatar Özelliğini Ne Zaman Kullanıma Sundu?

WhatsApp, üç boyutlu avatar özelliğini ilk olarak 2022 yılının sonunda kullanıma sunmuştu. Bu özellik aslında ilk olarak mesajlaşma uygulamasının çatı şirketi olan Meta'nın Instagram gibi sosyal medya platformlarında kullanılıyordu. WhatsApp'a çok daha sonra getirildi. Bu özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları da kendilerine benzeyen üç boyutlu avatarlar oluşturma imkânı elde etti.

WhatsApp'ın Avatar Oluşturma Özelliği Ne İşe Yarıyor?

Mesajlaşma uygulamasının avatar oluşturma özelliği, kullanıcıların tamamen kendi tarzını yansıtan karakterler oluşturmasına imkân sağlıyor. Kullanıcılar oluşturduğu bu üç boyutlu avatarları profil fotoğrafı olarak ayarlayabiliyor, çıkartma olarak kullanabiliyor. Söz konusu çıkartmalar otomatik olarak oluşturuluyor ancak kullanıcılar tarafından herhangi bir sohbette kullanılabiliyor. Buna hem bire bir hem grup sohbetleri dahil.

WhatsApp'ın Avatar Özelliği Kaldırıldıktan Sonra Ne Olacak?

Avatar oluşturma özelliği WhatsApp tarafından kullanımdan kaldırıldıktan sonra tahmin edebileceğiniz üzere yeni bir avatar oluşturmak mümkün olmayacak. Ayrıca mevcut avatarları düzenleyemeyeceksiniz. Ayrıca onları profil fotoğrafı da yapamayacaksınız. Şu ana kadar oluşturulan avatar çıkartmaları ise bir süre daha kullanılabilecek fakat yeni çıkartma oluşturma imkânını kaybedeceksiniz.

WhatsApp'ın Avatar Özelliği Neden Kaldırılıyor?

Üç boyutlu avatar oluşturma özelliğinin neden kaldırıldığı henüz net bir şekilde açıklanmadı ancak Meta'nın şimdiye kadar çeşitli platformlarda kaldırdığı diğer özelliklerden hareketle bir tahminde bulunulabilir. Bilindiği üzere bu şirket, çok yaygın şekilde kullanılmayan özellikleri daha fazla sunmayı tercih etmiyor. Avatar özelliğinin kaldırılmasının sebebi de diğer çoğu özellik gibi kullanım oranının düşük kalması olabilir.

Editörün Yorumu

WhatsApp'ın avatar oluşturma özelliğini ben de birçok kullanıcı gibi kullandım ama doğrusunu söylemek gerekirse pek de ilgi çekici bulamadım. Belki olduğu gibi bırakmak yerine bunu görüntülü görüşmelerde kullanılabilen bir avatara dönüştürseydi kullanım oranı yüksek olabilirdi. Meta ise bunun yerine direkt kullanımdan kaldırmayı tercih etmiş gibi görünüyor. Karardan etkilenecek çok fazla kişi olduğunu sanmıyorum ama böyle bir hamlede bulunmak yerine özelliği daha da geliştirmeyi seçebilirdi.