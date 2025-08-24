Apple Start Verdi: iPhone'lar İçin Değişim Başlıyor!

Geçen yıl ortaya çıkan sızıntılar, Apple’ın iPhone 16 serisiyle birlikte satışları dengeleme hedefinde olduğunu, asıl büyük yenilikleri ise iPhone 17 serisine sakladığını göstermişti. Nitekim geçtiğimiz ekim ayında Apple Mühendislik Şefi John Ternus, iPhone 17 serisinin şirket tarihindeki en iddialı ürün olacağını resmi olarak dile getirmişti.

Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 17 serisi için geri sayım sürerken yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Güvenilir kaynaklara göre bu seri, önümüzdeki üç yıl boyunca sürecek büyük değişimlerin ilk adımını atacak. İşte ayrıntılar...

iPhone 17 Serisi ile Üç Yıl Sürecek Değişikliğin Başlangıcı Yapılacak

Apple’a yakın kaynaklardan Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre şirket, iPhone 17 serisiyle birlikte üç yıl sürecek kapsamlı bir tasarım değişiminin startını vermeye hazırlanıyor. Bu süreç, teknoloji devinin iPhone tarihinde şimdiye kadarki en dikkat çekici evrimlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu dönüşümün ilk adımını ise iPhone 17 Air modeli oluşturacak. Ultra ince ve hafif yapısıyla öne çıkması beklenen bu model, tasarımındaki incelik uğruna bazı tavizler vermek zorunda kalacak. Daha küçük kapasiteli bir batarya ile gelecek olan iPhone 17 Air, ayrıca fiziksel SIM kart yuvasına da yer vermeyecek.

iPhone 17 serisinin diğer modellerinde ise daha çok tasarımsal dokunuşlar öne çıkacak. Yenilenen kamera sistemi, farklı bir arka panel tasarımı ve sadece Pro modeller için sunulacak yeni turuncu renk seçeneği seriye taze bir hava katacak. Ancak bunların dışında iPhone 16 serisine kıyasla büyük çaplı bir değişiklik beklenmiyor.

iPhone 17 Seriesi Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple, geçtiğimiz günlerde Apple TV uygulaması üzerinden iPhone 17 tanıtım tarihini yanlışlıkla açıkladı. Buna göre dört modelden oluşacak seri, 9 Eylül'de teknoloji dünyasının karşısına çıkacak.

Katlanabilir iPhone da Yolda

Apple iPhone 17 serisi için yoğun mesai harcıyorken, bununla birlikte katlanabilir iPhone için de çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut bilgilere göre önümüzdeki sene piyasaya sürülmesi beklenen katlanabilir iPhone, kitap tarzı katlanabilir bir yapıya sahip olacak. Beş kameraya yer verecekken, Touch ID yani parmak izi okuyucusuyla gelecek.

