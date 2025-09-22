iPhone 17 Satışları Patladı: Apple, Üretimi Artırıyor!
Apple'ın yakın zamanda tanıttığı iPhone 17 serisi yoğun ilgi görüyor. Gelen bilgilere göre standart model, Pro serisine kıyasla daha fazla tercih ediliyor.
Apple’ın yeni iPhone 17 serisi, satışa çıkar çıkmaz yoğun ilgi gördü. Özellikle giriş seviyesindeki modelin beklenenden çok daha fazla tercih edilmesi, şirketin planlarını değiştirmesine neden oldu. Normalde kullanıcıların Pro modelleri daha çok seçeceğini düşünen Apple, gelen yüksek talep karşısında üretimi artırma yoluna gitti.
Apple, iPhone 17 Üretimini Artırma Kararı Aldı
Apple, iPhone 17’nin gördüğü yoğun ilgi üzerine Çin’deki iki büyük üretim ortağına kapasiteyi yükseltme talimatı verdi. Bunlardan biri olan Luxshare Precision, günlük üretimini yaklaşık yüzde 40 artırmak için hazırlık yapıyor. Foxconn da aynı adımı atıyor.
Giriş modeli olan iPhone 17’nin 799 dolarlık —Türkiye’de 77 bin 999 TL— fiyat etiketi kullanıcıların dikkatini çekti. Buna karşılık 1.099 dolardan —Türkiye’de 107 bin 999 TL— başlayan Pro serisi ise bu kez ikinci planda kaldı. Apple, bugüne kadar daha güçlü işlemci, gelişmiş kamera ve daha kaliteli ekran gibi özellikleri Pro modellerine özel tutarak kullanıcıları yüksek fiyatlı seçeneklere yönlendiriyordu.
Ancak standart iPhone 17’nin sahip olduğu ekran ve kamera özellikleri bu farkı büyük ölçüde kapattı. Bu da talepleri doğrudan etkiledi.
Apple, bu yıl tanıttığı seride daha ince ve hafif tasarımıyla öne çıkan iPhone Air modeline de güveniyor. Şirket, mevzubahis modelle uzun süredir düşüşte olan iPhone satışlarını yeniden canlandırmak istiyor.
Öte yandan sektör analistlerine göre giriş modeline artan ilgi Apple’ın kâr marjlarını olumsuz etkileyebilir. Ancak buna rağmen firma, satış rakamları ile pazar payını yükseltebilir. Şirketin kullanıcıları tekrardan Pro modellere yönlendirmek için nasıl bir yol izleyeceğini ise önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz.
iPhone 17 Özellikleri
- Renkler: Siyah, Beyaz, Buz Mavisi, Adaçayı, Lavanta
- Tasarım: Alüminyum gövde
- Ön / Arka Kapak: Ceramic Shield 2 ön, renkli cam arka
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Ağırlık: 177 g
- Kalınlık: 7,95 mm
- Ekran: 6.3 inç OLED ProMotion, 120 Hz, Her Zaman Açık, 2622×1206 çözünürlük, 460 ppi
- Parlaklık: 3000 nit
- Yonga Seti: A19 (6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU)
- RAM: 8 GB
- Arka Kameralar:
- 48 MP Geniş Açılı f/1.6
- 48 MP Ultra Geniş Açılı f/2.2
- Yakınlaştırma: 2x optik, 10x dijital
- Video: 4K Dolby Vision, Uzamsal Video
- Ön Kamera: 18 MP Center Stage f/1.9
- Batarya: 3629 mAh
- Şarj Hızı: Bilinmiyor
- Bağlantı: USB-2 (480 MB/sn), 25W MagSafe, 25W Qi2 kablosuz şarj
